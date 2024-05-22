P. Karşıyaka, Son 4 Sezonda 3 Kez Play-off Yarı Finaline Yükseldi

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'ndeki son 4 sezonunda 3 kez play-off yarı finaline yükselme başarısı gösterdi.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan P. Karşıyaka, play-off çeyrek finalinde ligi 5. sırada bitiren Galatasaray ile eşleşti. Seriyi 2-1 kazanan yeşil-kırmızılılar yarı finale yükselen taraf oldu. Böylece İzmir ekibi, ligde son 4 sezonunda 3 kez yarı finale yükseldi. 2020-2021 sezonunda çeyrek finalde Türk Telekom'u eleyen P. Karşıyaka, yarı finalde ise Fenerbahçe'ye elenirken, 2021-22 sezonunda ise çeyrek finalde A. Efes'le karşılaştı ve rakibine 2-1 kaybetti.

2022-23 sezonunda önemli bir başarıya imza atan İzmir temsilcisi, çeyrek finalde Bursaspor'u, yarı finalde Türk Telekom'u elemeyi başarıp finalde ise Efes ile karşı karşıya geldi. Karşıyaka zorlu rakibine ise final serisinde 3-0 kaybederek şampiyonluğa ulaşamadı.

Yeşil-kırmızılılar bu sezon da yarı finalde A. Efes'le eşleşti. - İZMİR