Osimhen'den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, bir dönem Trabzonspor forması giyen eski futbolcu ve vatandaşı John Obi Mikel'in "The Obi One Podcast" kanalına konuk oldu. Osimhen, sarı-kırmızılılar hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"GALATASARAY'DA OLMAK HARİKA"

Victor Osimhen: Galatasaray harika bir kulüp. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Türkiye'nin en iyisi.

Obi Mikel: Türkiye'de yaşam nasıl?

Victor Osimhen: Görünüşe göre harika hissettiriyor. Geldiğim anda bunun inanılmaz bir karşılama olacağını hissettim. Havalimanından otele kadar ailemle birlikte yaşadıklarımız... Bu kulübün onlar için bir kulüpten çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Burası büyük bir aile. Burada olduğum için ayrıcalıklı hissediyorum. Bu kulüpte oynamış birçok dünya çapındaki harika oyuncuyu düşünüyorum. Gerçekten bu yüzden burada olmak benim için harika.

OBI MIKEL İNANAMADI

Obi Mikel: Türkiye'de yıldızların nasıl karşılandığını biliyorum ama seninki bambaşkaydı!

Victor Osimhen: Taraftarların uçağımı takip ettiğini, gece 3'te havaalanında bu kadar insanın beklediğini bilmiyordum.

Obi Mikel: Ne! Bu aşırı bir şey değil mi?

Victor Osimhen: Benim için bir film sahnesi gibiydi. Soyunma odasına girdiğim ilk anda şunu düşündüm, sanırım burası bana her yerden çok daha evim gibi hissettiriyor.

Obi Mikel: Seni otele kadar takip mi ettiler? Yok artık! Bir de oda tutup otelde kalsalardı!

Victor Osimhen: Evet, bazıları benimle aynı otelde kaldı! Bana evimde gibi hissettirdiler. Gerçekten böyle bir şey yaşamadım.

"BURASI EVİM GİBİ"

Victor Osimhen: Galatasaray'da soyunma odasına girdiğim andan itibaren oyuncuların beni karşılama şekliyle şunu düşündüm. Sanırım burası bana her yerden çok daha evim gibi hissettiriyor. Bu yüzden Galatasaray'ın bu projesini kabul etmek benim için çok güzeldi.

Victor Osimhen: Hayır, daha önce içmiyordum. Sadece buraya gelince alıştım. Evet, sürekli çay demleniyor. Ailem de alıştı. Sürekli çay içiyorum. Gerçekten çok beğendim. Çoğu zaman arkadaşlarımı ve takım arkadaşlarımı ziyaret ettiğimde, evlerine gittiğimde ne içeceğimi biliyorlar. Bu yüzden çok seviyorum. Benim için insanlara, kültülerine hızlı adapte olmak önemli. Nasıl oynadıklarını, oyuncuların birbirleriyle ve taraftarla ilişkisini... Yani insanlar bunu görünce seni daha çok seviyorlar.

Victor Osimhen: Kulübün sembolü bir aslan ve ben de kendimi bu kategoride görüyorum. Oyun tarzım ve hayatta kalma mücadelem açısından. Hayat yolculuğum boyunca yaşadıklarım açısından. Bu yüzden bu kulübü kabul etmek benim için oldukça kolay oldu.

"OKAN BURUK'UN ROLÜ FAZLA"

Victor Osimhen: Her antrenmana gittiğimde aşağıda onları görüyordum. (Taraftarlar) Sürekli oradaydılar. Her yerde. Her resepsiyona indiğimde en az 10 forma imzalıyorum. Her zaman resepsiyonda beni bekliyorlar. Çoğu bana diyor ki 'Senin buraya geleceğine inanmıyorduk' Ama benim için buraya gelmek kolay oldu. Hem de çok kolay. Çünkü teknik direktörün de büyük bir rolü oldu. Tabii ki ben de zaten maçlarını izliyordum. Çünkü Dries'le çok yakınım. Daha buraya gelmeyi hayal etmeden önce bile onların maçını izliyordum. Gerçekten sıkı takip ediyordum. Teknik direktör ile konuştuğumda bana projeyi anlattı. Kulübün hedeflerinden, bu sezon için belirledikleri amaçlardan bahsetti. Bence bizimle aynı düşünce yapısına sahipler.

"%100'E ULAMAŞMAYA ÇALIŞIYORUM"

Victor Osimhen: Açıkçası çok iyi bir sezon öncesi geçiremedim. Biliyor musun bazı şeyler karışıktı. Biraz kaos vardı. Bu yüzden hala %100 formuma ulaşmaya çalışıyorum. Ama şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Kulüp bana uyum sağlamamda çok yardımcı oldu. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde. Hala verecek çok şeyim var. Buna inanıyorum. Yani gol atmasam da, asist yapmasam da gerçekten o forvet, o oyuncu olabilirim. Takım arkadaşlarım ve takımım için savaşabilirim. Buna eminim. Onlar için mücadele edebilirim. Benim için önemli olan tek şey kazanmak. Bu gerçekten inanılmaz ve tarihi bir başarı olacak. Sadece kulüp için değil benim için de, ailem ve sevdiklerim için de... Bu yüzden sezonun geri kalanını dört gözle bekliyorum.

"KENDİMİN EN BÜYÜK ELEŞTİRMENİYİM"

Victor Osimhen: Öncelikle ben kendim en büyük eleştirmenim. Bu yüzden insanların hakkımda, internette ya da başka yerle söyledikleri olumsuz şeylere pek aldırmam. Çünkü hala daha fazlasını verebileceğimizi hissediyorum. Çoğu zaman kaçırdığım fırsatlar oluyor ama aynı zamanda inanılmaz goller atıyorum. Bazen hiç beklenmedik anlarda... Bu yüzden çoğu zaman kendime bakıp düşünüyorum. Bir maçta 1 ya da 2 gol atıyorum ama daha fazlasını atabileceğimi hissediyorum. Tottenham maçında da böyle hissettim. Evet, 5 gol atabileceğimi düşündüm ama sadece 2 gol attım. Bu yüzden pek memnun değildim ama takım kazandı. Benim için önemli şey bu. Sonuçta soyunma odasına girdim ve Mertens yanıma geldi. Her zaman böyle yapar; 'Neden topu almadın?' Muslera da yanıma gelip 'Neden topu almadın, neden bu fırsatı kaçırdın?' dedi. Sonra eve gittim ve tekrar maç özetini izledim. Kendi kendime dedim ki 'Victor, şunu yapabilirdin' Bu yüzden kendimi hala geliştirmeye çalışıyorum. Ve bence kariyerimin başından bu yana kendimi çok geliştirdim. Pozisyonumdaki en iyi oyunculardan biri oldum. Ama hala kendimde geliştireceğim çok şey var.

"MERTENS HEP 'ABİ' GİBİ DAVRANDI"

Victor Osimhen: Dries bana her zaman abi gibi davrandı. Napoli'de birlikte oynarken de inanılmaz bir insandı. Evet, o ve eşi bana gerçekten çok yardımcı oldu. Napoli'ye ilk geldiğimde beni hep destekledi. Çünkü Fabian Ruiz'le aynı yerde yaşıyordum. Dries, Ruiz'i ziyarete geldiğinde bana da uğrardı. Beni de çağırırdı. Ruiz'in evine birlikte giderdik. Çoğu zaman antrenmandan sonra yanıma gelir, soyunma odasında beni ziyaret ederdi. Bazen antrenmanda moralim bozulduğunda ya da sinirlendiğimde yanıma gelip konuşurdu. Hatta bazen saha dışında bile. Bu yüzden Mertens'in oyun tarzına alışığım. Ama dediğim gibi henüz tam olarak ritmimi bulamadım ve bana verdiği bazı paslara bazen gidemiyorum. Oysa Napoli'de oynarken o toplara hep giderdim. Bu yüzden kendi ritmimi bulmam gerekiyor. Onunla uyum sağlamak için zaman lazım. Ama sahada birlikte oynamaktan en keyif aldığım oyunculardan bir tanesi. Onunla oynamayı seviyorum. Mertens beni gerçekten iyi tanıyor. Koşuya çıktığımda topu nereye atması gerektiğini çok iyi biliyor. Saha dışında da harika bir insan. Gerçekten çok iyi bir adam. O yanında olduğunda asla kötü bir enerji hissetmezsin. Gerçekten değer verdiğim biri.

GALATASARAY'A TRANSFERİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Obi Mikel: Galatasaray'a transferinde en belirleyici olan şey neydi?

Victor Osimhen: Bana göre yaşanan her şeyi düşündüğümde, yani zaten kararımı vermiştim. Sadece antrenman yapmaya ve işime odaklanmaya devam ettim. Sonra Okan Buruk'tan bir telefon aldım. Ve ondan bir hafta önce onları Young Boys'a karşı izliyordum. Maçlarını zaten sürekli takip ediyordum çünkü burada oynayan bazı isimler benim idolümdü. Bu yüzden telefon geldiğinde hocayla konuştum ve o sırada deplasmandaydılar. Uçaktaydı ve bana 'Şimdi uçuyoruz, 1-2 saat içinde seni arayacağım' dedi. Ben de 'tamam' dedim ve bekledim. Beni geri aradı, konuştuk. Eğer gelmemi isterlerse bunun mümkün olup olmadığını sordu. Ben de ona projeyi sordum. Bana projeden bahsetti ve henüz para konusuna bile gelmemiştik. Onunla konuşurken onun Galatasaray'a olan tutkusunu gördüm. Çünkü o da bu kulüp için oynamış ve burada başarılar kazanmış biri. Bana kulübün hedeflerinden, şehirden, insanlardan, taraftarlardan ve her şeyden bahsetti. Onunla konuştukça ilgim daha da arttı. Burayı merak etmeye başladım ve 'tamam yapalım' dedim. Hazırdım. Sonra bana 'Victor ciddi misin?' dedi. 'Evet yapalım' dedim. Sonra 'Tamam. Seni 30 dakika içinde arayacağım' dedi. Sanırım kulüpteki insanlarla konuştu ve onlara 'Evet, Victor geliyor' dedi. Sonra başkan yardımcılarından bir telefon aldım. 'Sadece emin olmak istedim' dedi. Ben de 'Evet, hocayla konuştum. Yapalım bu işi' dedim. Ailem de yanımdaydı. Kızım da oradaydı. 'Eğer siz hazırsanız ben de hazırım' dedim. Onlar da 'Evet' dedi. Ertesi beni alabileceklerini söylediler. Evet işte böyle oldu. Sabah saat 10'da özel jet hazırlandı ve hızlıca bindik. Gerçekten güzeldi. Ama akşam üstüne kadar beklemem gerekti. Evrak işleri hallediliyordu. Ailemle konuştum. Nijerya'daki ailemi, arkadaşlarımı arayıp dedim ki 'Gitmeliyiz! İstanbul'a gidiyoruz. Büyük bir kulüp. Harika bir şehir. Biraz yeni bir hava almak lazım.' Yaz aylarından yaşananlar gerçekten benim için büyük bir değişiklikti. Futbol oynamam gerekiyordu ve bu benim için en önemli şeydi.

"GELİŞTİRMEMİZ GEREK ÇOK ŞEY VAR"

Victor Osimhen: Geliştirmemiz gereken çok şey var. Ama dürüst olmak gerekirse bu takımın sahip olduğu kaliteyi kimse inkar edemez. Kaleciden forvete kadar. Ve unutulmaması gereken bir şey var. Icardi, sezonun geri kalanında sakat. Onun yanı sıra Yunus var, Barış var, Gabriel var ve Dries var. Lucas da burada. Gerçekten güçlü bir kadromuz var. Bana gelince attığım goller veya asistler benim için önemli değil. Eğer gol atamıyorsam asist yapıyorum. Ya da takım için mücadele ediyorum. Herkes için savaşıyorum. Tek istediğim şey takımın kazanması.

"ŞAMPİYONLUK KİŞİSEL MESELEM"

Victor Osimhen: Dediğim gibi sezon sonunu beklemeliyiz. Galatasaray ile şampiyon olmak istiyorum. Bu onlar için önemli olacak. Üst üste şampiyonluk kazanacaklar. Ama benim için önemlisi, Galatasaray'la şampiyon olmak. Bu gerçekleşirse takımda en mutlu kişi ben olacağım. Gerçekten unutulmaz bir an olacak. Bence bu konuda bazı insanlara kanıtlamam gereken şeyler var. Bazı insanlara net bir mesaj vermem gerekiyor. Bu benim için kişisel bir mesele. Bu yüzden elimden gelen her şeyi vermeliyim.

"NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLABİLİRİZ"

Victor Osimhen: Gelecek ne getirir bilinmez ama gerçekten gururluyuz. İyi işler yaptığında kendine hakkını vermeli ve takdir etmelisin. Bu sezon gerçekten harika işler yaptık. Ama bazı maçlarda eksiklerimiz oldu. Daha fazla kazanmalıydık. Bazı maçları bitirmeliydik ama futbol böyle, bazen beklenmedik şeyler oluyor. Ligde yenilgisiz olmak, büyük bir başarı. Bu bizim için gurur kaynağı. Kesinlikle. Bence dürüst olmak gerekirse bu seriyi devam ettirebiliriz. Sezonun sonuna kadar yenilgisiz ilerleyip şampiyon olabiliriz. Buna inanıyorum. Her şey mümkün.