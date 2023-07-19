- Orhan Dönmez: "Biz her sezon şampiyonluğa oynayacağız"

Şanlıurfaspor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez:

"Enkazlardan geldik, yüzlerce insanımızı kaybettik"

İSTANBUL - Şanlıurfaspor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez, bu sezon yükseldikleri 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacaklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Fikstür çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez, "Şanlıurfaspor olarak 1. Lig'e iki defa geldik. Bu anlamda gelişimiz çok farklı oldu, enkazlardan geldik. Deprem yaşadık. Yüzlerce insanımızı kaybettik. Bir sel yaşadık onlarca insanımızı kaybettik. Aynı sezonda civar illerde futbolcuların terk ettiği şehirde Şanlıurfasporlu futbolcular 'biz şampiyon olmadan gitmeyeceğiz, biz kaderciyiz. Öleceksek burada da ölürüz, gideceğimiz yerde de ölürüz' dediler ve sezon sonuna kadar mücadele ettiler. Bu mücadelenin ardından 3 başkanın değiştiği, 5 teknik direktörünün değiştiği bu sezonda Şanlıurfaspor şampiyonluğu yakalayarak 1. Lig'e tekrar 'merhaba' dedik. Kolay kazanmadık, kolay kaybetmeyeceğiz. Bu ligde bu sezon kalıcı olacağız değil, biz her sezon şampiyonluğa oynayacağız. Şanlıurfaspor şampiyon olmak zorunda, bekle bizi Süper Lig" ifadelerini kullandı.