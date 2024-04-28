Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor'u uzatmada yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor'u uzatma periyotunun sonunda 96-94 mağlup etti.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner
Onvo Büyükçekmece Basketbol : Reed 22, Perez 13, Yannick 22, Emircan Koşut 8, Bruinsma 16, Leon Apaydın 3, Thomas 7, Ata Kahraman 5, Yesukan Onar
Aliağa Petkimspor: Thomas 9, Efianayi 34, Starks 2, Yunus Emre Sonsırma 11, Simmons 14, Zoriks 2, Mahir Ağva 11, Yavuz Gültekin 11, Emre Tanışan
1. Periyot: 16-20
Devre: 39-43
3. Periyot: 65-70
4. Periyot: 85-85
Beş faulle çıkan: 28.23 Emircan Koşut (Onvo Büyükçekmece Basketbol )
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor'u uzatma periyotunun sonunda 96-94 mağlup etti.