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Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor'u uzatmada yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor'u uzatma periyotunun sonunda 96-94 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Reed 22, Perez 13, Yannick 22, Emircan Koşut 8, Bruinsma 16, Leon Apaydın 3, Thomas 7, Ata Kahraman 5, Yesukan Onar

Aliağa Petkimspor: Thomas 9, Efianayi 34, Starks 2, Yunus Emre Sonsırma 11, Simmons 14, Zoriks 2, Mahir Ağva 11, Yavuz Gültekin 11, Emre Tanışan

1. Periyot: 16-20

Devre: 39-43

3. Periyot: 65-70

4. Periyot: 85-85

Beş faulle çıkan: 28.23 Emircan Koşut (Onvo Büyükçekmece Basketbol )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor'u uzatma periyotunun sonunda 96-94 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

Büyükçekmece Basketbol Türkiye Sigorta Basketbol Spor Güncel Haberler

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