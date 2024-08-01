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Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye'ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç'in kulaklıksız ve tek eli cepte yaptığı atış dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD'li milyarder Elon Musk'ın bile "Güzel" paylaşımında bulunduğu görüntülerle ilgili konuşan Dikeç ise "Özel ekipmanlara ihtiyaç duymadım. Ben doğal, natürel bir atıcıyım. Yardımcı aksesuar kullanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi olimpiyatta gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı. Karşılaşma sonrasında Yusuf Dikeç'in rahat şekilde atış yapması dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

TÜRKİYE'NİN MADALYA ALDIĞI 10. BRANŞ

Atıcılık, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde madalya aldığı 10. branş oldu. Türk sporcular, olimpiyatlarda daha önce güreş, halter, tekvando, boks, karate, atletizm, judo, okçuluk ve cimnastik branşlarında madalya kazanmıştı.

ARALIK 5 OLİMPİYATA KATILDI

2008'de bu yana aralıksız olarak 5 Olimpiyata katılan Yusuf Dikeç, Olimpiyat madalyasına kavuştu. Dünya sıralamasında 8 numarada bulunan Dikeç, 4 Dünya Şampiyonası, 10 Dünya Kupası, 11 Avrupa Şampiyonası madalyasına bir Olimpiyat madalyası eklemeyi başardı.

Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum

ELİNİ CEBİNE ATTI, NORMAL GÖZLÜKLE ATIŞ YAPTI

Yarışmada Yusuf Dikeç'in sadece gözlük kullanarak atış yapması gündem oldu. Karşılaşmalarda rakipleri özel lensler ve kulakla atış yaparken Dikeç tam tersi bir yol izledi. Milli sporcu normal bir gözlükle hedefleri isabet aldı. Öte yandan Dikeç'in final müsabakası sırasında elini cebine atması dünya kamuoyunda en çok konuşulan olaylar arasına girdi.

Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum

"NATÜREL BİR ATICIYIM"

Habertürk'e açıklamalarda bulunan milli sporcu, "Özel ekipmanlara ihtiyaç duymadım. Ben doğal, natürel bir atıcıyım. Yardımcı aksesuar kullanmıyorum" şeklinde konuştu.

Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum

ELON MUSK'TAN YORUM

Yusuf Dikeç, Tesla ve X şirketlerinin sahibi ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın da dikkatini çekti. Musk, Dikeç'in fotoğrafını paylaşarak "Nice" (güzel) paylaşımı yaptı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Elon Musk Türkiye Dünya Gümüş Paris Spor Haberler

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