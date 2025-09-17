Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerle yarışacak bir takım kurduk / Video eklendi

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk , "Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız. Bu heyecan var. Biz de taraftarımızda da var. Beklenti daha fazla. Beklentiyi karşılayacak önemli bir kadro kurduk. Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerle yarışacak bir takım kurduk. Bu kadronun da her şey iyi gittiğinde çok iddialı olduğunu düşünüyorum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Galatasaray yarın TSİ 22.00'de Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un konuğu olacak. Mücadelede öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Kaan Ayhan, Frankfurt Stadyumu'nda basın toplantısı düzenlendi.

Yarın iyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Okan Buruk, "Geçen sene bir ara vermiştik. Bu sene tekrardan Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi hem benim hem oyuncular hem camia hem taraftarlar için çok büyük bir heyecan. Son 3 senenin şampiyonu olarak çok büyük bir başarı elde ettik ama taraftarımızın bizden beklentisi Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmamız. En iyi şekilde başlamak istiyoruz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem genç, lige iyi başlamış ve Avrupa'da son yıllarda önemli işler yapmış bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimizi analiz ettik. Biz de önemli oyunculara sahibiz. Özellikle kadro yapımıza bakıldığı zaman Şampiyonlar Ligi için çok özel oyunculara sahibiz. Rakibimizin de önemli oyuncuları var. Deplasmanda başlamak için zor bir maç. Kazanmak için buradayız. Rakibimizin ne kadar kaliteli ne kadar iyi olduğunu yarın kazanmak istediklerini biliyoruz. Elimizden gelenini fazlasını yapıp, buradan kazanarak dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'SON 2 GÜNKÜ ANTRENMANLARDA DENEDİ. KENDİSİNDEN GELEN GERİ BİLDİRİM OYNAYABİLECEK DÜZEYDE OLMADIĞI'

Sakatlığı nedeniyle kafilede yer almayan Osimhen'in son 2 günde antrenmanlarda kendisini denediğini ancak oynayabilecek düzeyde olmadığını belirten Buruk, "Milli takımda sakatlandı. Döndü bir an önce. Lig maçında oynatamadık. Bu maça yetiştirme umudumuz vardı. Burada şu önemliydi. Ağrıyla oynayıp, onu tolere edebilecek mi daha önce de açıklamıştım. Son 2 günkü antrenmanlarda denedi. Kendisinden gelen geri bildirim oynayabilecek düzeyde olmadığı. Sağlık ekibiyle bunu konuştuk. Oyuncularımızın sağlığı çok önemli. Gerçekten her oyuncum oynayabilme şansı olduğu her maçta her şeyi ne olursa göze alıp, oynarlar. Osimhen de bu karakterde bir oyuncu. Yüzde 100'ünü veremeden oynamasının ne ona ne de bize faydası olmayacağı için onu kadroya almadık. Çok önemli oyuncularımız var hücum hattında. Onlarla birlikte yarın en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

'İNŞALLAH KAZANAN TAKIM OLURUZ'

Futbolculuğu döneminde Alman ekibine karşı görev yaptığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bugün aslında Frankfurt'un sosyal medya hesabına bakarken görmüştüm. 92-93 sezonundaki maçı koymuşlardı. İlk maç 0-0 bitmişti ve çok iyi oynamıştım. İyi maçlarımdan biriydi. A takımdaki ilk senem, 3'üncü Avrupa Kupası maçımdı. İstanbul'da 1-0 kazanarak elemiştim. Bizim takımımız çok iyiydi, Frankfurt'un önemli oyuncuları vardı. Tekrar burada olmak, teknik direktör olarak karşılarına çıkmak benim için heyecan verici. O dönem turu geçen taraf olmuştuk. Bu sefer de inşallah kazanan takım oluruz" diye konuştu.

'BİREYSEL KALİTELER SONUCU BELİRLEYECEK'

İki takımın hemen hemen aynı oyunu oynadığını bireysel kalitelerin sonucu belirleyeceğini vurgulayan Buruk, "İki takımı karşılaştırdığınızda benzeyen çok şeyler var. Top rakipteyken iki takımda agresif, önde baskı yapan, topa sahip olan, geriden oyun kuran ve özellikle oyuncu kalitesiyle hücumda etkili iki takım karşı karşıya gelecek. O yüzden iki takımının oyununu, kalitesini, dizilişlerini çok benzetiyoruz. Rakibimiz topa sahipken biraz daha 4+1 kalıp, Chaibi ve Can'ı hücumun yanına sokup, beşli blokla hücum etmeyi seven bir takım. Top bize geçince kazanmaya çalışacaklar. Biz de aşağı yukarı aynı oyunu oynamaya çalışıyoruz. İki takımında birbirine topu çok fazla bırakacağını düşünmüyorum. Birbirine yakın topa sahip olma yüzdelerinin olduğu bir oyun ortaya çıkacak. Bireysel kaliteler sonucu belirleyecek" şeklinde konuştu.

Böyle maçlarda iki takımın da favori olmayacağını sahada oynanan oyunun favoriyi belirleyeceğini ifade eden Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle iki takıma da baktığınızda kadro yapısı olarak çok önemli, güçlü oyunculara sahip. Bir takım biraz daha tecrübeli. Bir takım biraz daha genç. Bunun artıları ve eksileri olacaktır. Hem kadro değeri olarak hem maçın genel değerlerine baktığınızda Frankfurt ev sahibi olduğu için favori gösteriliyor ama dediğim gibi iki takımın da tecrübesi, oyun kalitesi, skoru değiştirebilme ve tutabilme yeteneği maç içerisinde doğru bir şekilde iki takım da oynadığında doğru değerlendirmemiz, sahada daha iyisini yapan favori olacak. Bu tür maçlarda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ve böyle bir deplasmanda iki takımın da favori olduğunu düşünmüyorum. Sahada kim iyisini yaparsa onun favori olacağını düşünüyorum. Kadro için kararımızı net vereceğiz."

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİPLERLE YARIŞACAK BİR TAKIM KURDUK'

Kendilerinden beklentinin fazla olduğunu söyleyen Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Hem bizim hem de bizden olan beklenti herkesten duyduğumuz Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız. Bu heyecan var. Biz de taraftarımızda da var. Beklenti daha fazla. Beklentiyi karşılayacak önemli bir kadro kurduk. Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerle yarışacak bir takım kurduk. Bu kadronun da her şey iyi gittiğinde çok iddialı olduğunu düşünüyorum. Bundan önceki senelerde yaşadığımız şanssızlıklar oldu. İyi oynadığımız maçlar oldu. Kazandığımız, kaybettiğimiz, elendiğimiz maçlar oldu. Futbolun içinde hepsi var. Bir takımın kupa kazanması bunun en büyük örneği PSG. Çok uzun süre büyük yatırım yaptı. En genç, en isimsiz kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 2000 şampiyonluğuna gelene kadar belki, son 2 maçta Şampiyonlar Ligi'nden dönüp UEFA'yı kazanmıştık. O yüzden başarılar tabii ki önemli. Bunları geliştirerek atmak önemli. Bundan önceki 3 senede bunu yaptık. İlk sene Avrupa yoktu. Bu sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte çok daha iyisini yapabileceğimizi, çok daha dikkat edeceğimizi, çok küçük detayların burada maçlar kazandırdığı ve kaybettirdiği detayların ortaya çıktığı bir yer. Hepimizin çok hazır olması gerekiyor. Oyuncularımdan da aynı şeyi istiyorum. Uzun bir maraton. Bu sene uzun bir yol gideceğiz. Her oyuncum önemli ve değerli. Hepsini kullanacağız. Hepsinin hazır olması, son maçta bunu gördük. Hepsinin hazır girmesi maçı değiştirdi. Aynı konsantrasyonu burada da oyuncularımdan bekliyorum."

Her maça kazanmak için çıktıklarını, Galatasaray'ın genlerinde bunun olduğunu belirten Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Her zaman kazanmak istiyoruz. Son 3 senede çok kazandık. Bu Galatasaray'ın genlerinde olan bir şey. En çok şampiyon olan, Avrupa'da kupa kazanan. Türkiye'nin en başarılı takımı. Biz kazanmayı isteyeceğiz. İki takım için de beraberlik olabilecek bir şey. 8 maçlık periyotta beraberliğin de önemi oluyor. Ana amaç maçı kazanmak. Rakibi doğru şekilde analiz edip, oyuncu yapımıza göre oyun stratejimizi belirleyeceğiz. Bu oyun içi hamlelerde bizim oyunumuza yön verecek."

KAAN AYHAN: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEDEFLERİMİZ VAR

Şampiyonlar Ligi'nde hedefleri olduğunu belirten Kaan Ayhan, "Hocamız gibi takım arkadaşlarım gibi 2 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüp, yarın ki atmosferi de öngörerek hepimiz çok mutluyuz, heyecanlıyız. 2 tane büyük kaliteye sahip olan takım karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz var. Onlara ulaşabilmek için İstanbul'da inşallah galibiyetle dönebiliriz. İnşallah başarılı bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçiririz" diye konuştu.

'ŞU ANDAKİ DURUMDAN ÇOK MEMNUNUM'

Geçen seneye göre takımda farklılık olup, olmadığı sorulan Kaan Ayhan, "Alışık olduğumuz küçük detaylarda farklılıklar oluyor. Her sezon olan şeyler. Yeni transferlerle birlikte ve sezonun başında olduğumuzu da göz önünde bulundurursak bazı şeyler oturmuş olmuyor. Bu her takım için geçerli. Ana kadroya, ilk 11'e baktığımızda 3-4 senede arkadaşlar arasında güzel gruplaşmalar olmuştur. Takım olarak iyi anlaşıyoruz. Gelen oyuncular da adaptasyonu iyi geçiyor. Şimdiye kadar iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. Yarın bunu en üst seviyede ölçme şansımız olacak. Ben şu andaki durumdan çok memnunum" ifadelerini kullandı.

'SADECE KENDİMİZE ODAKLANIYORUZ'

Almanya'da oynanan karşılaşmalarda Türk takımlarının taraftar açısından avantajı olabileceğine değinen Kaan Ayhan, "Benim hatırladığım Münih maçı var. Engellemeye çalışmışlar ancak başaramamışlardı. Frankfurt taraftarı buna daha çok önem verecek. Sadece statta değil, televizyon karşısında da taraftarımızın bizi destekleyeceğini biliyoruz. Bu sorumluluğun farkındayız. Sadece stattaki kendi tarafımızın yarattığı atmosfer değil. Frankfurt taraftarlarının yarattığı atmosfer de Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir atmosfer. Sadece kendimize odaklanıyoruz. Taraftarın yardımıyla yarın 3 puanı almayı planlıyoruz" dedi.

'O ZAMANLA KIYASLANMAYACAK BİR TAKIM'

Almanya'da oynadığı dönemdeki Frankfurt takımıyla şimdiki takım arasında farklılıklar olduğunu dile getiren tecrübeli savunmacı, "Uzun süre sonra burada olmaktan mutluyum. 10 sene geçti. Bazı şeyleri unutmuştum. Buraya gelince tazelendi. O zamanlar da demiştim, Frankfurt burada geçirdiğim sezondan sonra büyük bir değişim içindeydi. En azından Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi organizasyonlara katıldı. O zamanla kıyaslanmayacak bir takım. Stat olarak her şey aynı. Atmosfer olarak belki daha pozitif bir atmosfer bekleyecek bizi yarın" şeklinde konuştu.

'CAN UZUN BÜYÜK BİR YETENEK'

Milli futbol Can Uzun ile milli takım kampında bu maç hakkında konuştuklarını söyleyen Kaan Ayhan, şöyle konuştu:

"Can ile milli takım kampında bu maçı konuştuk. Kendisi büyük bir yetenek. Genç yaşta Bundesliga'da başarılı bir başlangıç yaptı. Her oyuncu gibi yardımcı olmaya çalışıyorum. Can'ın da önünde kat edebileceği bir yol var. Milli takım olarak bakarsak, uzun seneler bize yararı olacağını düşünüyorum. İnşallah yarın takımına istediği faydayı veremez. Biz onu en iyi şekilde engellemeye çalışacağız. Buradan kardeşime başarılar diliyorum. Lorey ve İlkay'a gelirsek… Küçük bir Schalke grubu. 3-4 hemşehri olduk. Bu karaktere de yansıyor. Karakterler aşağı yukarı aynı oluyor. Ahmet ile Sane'nin arasında fark var tabi. Tüm takım, kurallara, dinamiğe saygı duyuyor. Geçen seneden kalma oyuncular da takıma en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyor."