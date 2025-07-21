Okan Buruk: Galatasaray'da Hazırlık Dönemi İyi Gidiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ortamdan ve kamp şartlarından memnun olduğunu belirterek, "Genel olarak hazırlık dönemi iyi gidiyor" dedi.

Sarı-kırmızılıların Avusturya kampında bugün gerçekleşen antrenmanı öncesinde teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini vurgulayan Buruk, "Güzel bir yerdeyiz. 4 günlük kısa bir kamp dönemi geçireceğiz. İstanbul'da kendi tesisimizde önemli bir hazırlık yaptık. O konuda da çok mutluyuz. Yeni tesisimiz, çalışmak ve sezon başını geçirmek için çok iyi. Hava şartları aşağı yukarı Avusturya ile aynı. İyi hazırlandık. Ümraniye ve Admira Wacker'e karşı olmak üzere iki hazırlık maçı oynadık. Genel olarak hazırlık dönemi iyi gidiyor. İyi çalışıyoruz. Oyuncu sayımız biraz fazla. Genç oyuncularımızla birlikte çok yüksek bir sayıyla antrenman yapıyoruz. Hem bizimle devam edecek hem bizden ayrılacak oyuncularla beraberiz. İyi bir hazırlık kampı geçiriyoruz. Bulunduğumuz ortamdan ve organizasyondan çok memnunuz" diye konuştu.

Birçok oyuncunun henüz hazırlık maçlarında kullanılmadığını aktaran Okan Buruk, "Milli takımdan gelen oyuncularımız oldu. Onların dışında Sanchez ve Morata gibi geç katılan oyuncularımız vardı. Bu futbolcularımızı şu ana kadarki hazırlık maçlarında kullanmadık. Bir sonraki maçta kullanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Net şekilde oyuncu satmamız gerekiyor"

Tranfer sürecinin devam ettiğini aktaran başarılı teknik adam, "Bir karar vereceğiz. Hazırlık kampı ve hazırlık maçlarının en önemli faydalarından biri oyuncularımızın durumunu görmek. Kadroda en fazla zorlanacağımız nokta yabancı sayısı olacak. Yabancı hakkımızı hangi oyunculardan kullanacağımıza karar vereceğiz. Kamp dönemi ve sezon başlangıcından sonra da transfer için çok önemli bir süreç var. 8 Ağustos'ta lige başlıyoruz ama transfer dönemi 12 Eylül'de bitiyor. Şampiyonlar Ligi listesi için son tarihimiz 2 Eylül. Bu yüzden lig başladıktan sonra da transferlerimiz olacak. Biz planlamamızı yapıyoruz. Takviye yapmak istediğimiz mevkiler var. Elimizdeki oyuncuları da transferde değerlendireceğiz. Kime teklif gelecek, kime gelmeyecek; kim bizle kalacak, kimle yollarımızı ayıracağız göreceğiz. Bunun için uzun bir süremiz var. Bir günde karar vermeyeceğiz. Net şekilde oyuncu satmamız gerekiyor. Hep alarak olmuyor. Bir bütçe oluşturmamız gerekiyor ki gelecek transferlerimizde bu bütçeyi kullanalım" ifadelerini kullandı.

"Osimhen ile ilgili süreç olumlu"

Victor Osimhen transferinin süreciyle alakalı olarak Buruk, "Osimhen ile ilgili süreç çok olumlu ilerliyor. Sona doğru yaklaştık. Bir an önce bitmesini istiyoruz. Napoli ile görüşmelerimiz de çok olumlu. Kısa bir zaman içinde transferin sonuçlanmasını umuyoruz. Bütün transferlerdeki durumumuz Osimhen'e bağlıydı. Çünkü bu transferde önemli bir bütçe kullanacağız. Osimhen transferinden sonra elimizde kalan bütçeyi nasıl kullanabileceğimizi değerlendireceğiz. Hep Osimhen'i bekledik. Osimhen transferi bittikten sonra diğer transferlere yöneleceğiz. Kaleci konusuna gelecek olursak hepimizin bildiği gibi kaleye bir transfer yapacağız. Günay gibi çok iyi bir kalecimiz var. Jankat da hazırlık maçlarında çok iyi performans sergiledi. Onlarla ek olarak kadromuza bir kaleci daha katarak eksiğimizi gidermek istiyoruz. Dün hazırlık maçında sakatlanan Batuhan'a da geçmiş olsun diyorum. Osimhen ve kalecinin yanında düşündüğümüz mevkiler var fakat bizim önceliğimiz oyuncularımızı elden çıkartmak. Sonrasında düşündüğümüz transferler var" açıklamasını yaptı.

"Tekliflere göre değerlendireceğiz"

Yabancı sayısının belirleyici birçok konuda belirleyici olacağını aktaran Okan Buruk, "Ayrılacak oyuncular konusunda hiç isim vermedik. Tüm futbolcularımızdan memnunuz. Gelecek tekliflere göre değerlendirme yapacağız. Elimizde güçlü bir kadro var. Çok önemli oyunculara sahibiz. Yabancı sayısı bizim için belirleyici olacak. Buna göre de gelecek teklifleri değerlendireceğiz" dedi.

Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın geleceği hakkında ise, "Barış Alper Yılmaz ile ilgili şu ana kadar bize ulaşan bir teklif yok. Barış'tan çok memnunuz. İyi hazırlanıyor ve kampı iyi geçiriyor. Bu sene bizim için çok önemli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterecek. Bütün oyuncular için önemli bir organizasyon. Merakla oyuncularımızın Şampiyonlar Ligi'nde gösterecekleri performansları bekliyoruz. Şu anda kendisiyle ilgili başka bir düşüncemiz yok" diye konuştu.

Mauro Icardi'nin fiziksel olarak tam hazır olmadığını aktaran Teknik Direktör Okan Buruk, "Icardi, yavaş yavaş toplu çalışmalara başladı. Onu daha çok joker olarak antrenmanlarda kullanmaya başladık. İstekli ve motivasyonu yüksek. Takım kaptanı olması, oyunculara olan yaklaşımı, sahadaki pozitif tavırları takımımızı olumlu yönde etkiliyor. Topla yaptığımız antrenmanlarda kalitesini net bir şekilde gösterdi. İyi gidiyor. Tabii ki önünde bir süre var. Onu hazırlamamız gerekiyor. Yapmamız gerekenleri en iyi şekilde yapıyoruz. Şu anda ilk antrenmanları ve toplu oyunları iyi ancak fiziksel olarak kendisini geliştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo hakkında da konuşan Buruk, "Zaniolo, bizim çok önemli ve kaliteli bir futbolcumuz. Çok yetenekli bir oyuncu. Onu da bu hazırlık döneminde görmek istiyoruz. Şu anda çok iyi çalışıyor. Her şeyi pozitif ilerliyor. Dünkü maçtan sonra ufak bir ağrısı oldu. Doktorumuz o durumu değerlendirecek. Genel olarak çok iyi çalışıyor. Hazırlık maçlarında da oyun anlayışı, konsantrasyon, istek ve disiplin anlamında da iyi mesajlar verdi. Kadro yapımızı ağustos ayında biraz daha netleştireceğiz. 12+2 yabancı hakkımız var. Bazı kararlar alacağız" açıklamalarında bulundu.

"Şampiyonlar Ligi'ne çok önem veriyoruz"

UEFA Şampiyonlar Ligi için artık daha tecrübeli olduklarını vurgulayan Okan Buruk, "İki sene önce de Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Orada da çok heyecanlıydık. O dönemden ağzımızda çok önemli bir tat kaldı. Özellikle Bayern Münih ve Manchester United maçlarına baktığımızda, iyi takımlara karşı çok iyi işler yaptığımızı gördük. Daha tecrübeliyiz. Şampiyonlar Ligi'ne başladığımızda daha net bir kadromuz olacak. Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara gitmek istiyoruz. İlk hedefimiz ilk 8, 16 veya 24'ün içerisine girerek üst tura çıkmak. Doğru kadro yapılanmamızla birlikte bu sene Şampiyonlar Ligi'ne çok önem veriyoruz. Orada yaşayacağımız başarı çok önemli. Ligle birlikte Şampiyonlar Ligi'ni en iyi şekilde oynayabilecek bir kadromuz olacağına inanıyorum. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun çok büyük bir desteği var. Onlara buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar, büyük emek veriyorlar. Ben de takımla birlikte buna layık olacağım. Üç senedir bunu yapıyoruz. Bu sezon Avrupa'da kendimize daha büyük bir hedef koyup daha yukarı gitmemiz gerekiyor. Fakat ne olursa olsun Türkiye'de şampiyon olmak çok değerli. Sizi Avrupa'ya taşıyan unsur bu. Ligi kenara bırakamayız. Sadece Avrupa'ya odaklanmayacağız. Hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

"Yerli stoper alma düşüncemiz yok"

Defans tandemi hakkında sorulan soruyu Buruk, "Şu anda yerli bir stoper transferi düşüncemiz yok. Elimizde zaten Arda ve Metehan gibi gelecekte Galatasaray'a hizmet edebilecek oyuncu var. O bölgede elimizde önemli yabancı oyuncular var. Oyuncularımızı elden çıkarabilirsek onlar gibi bir futbolcu eklemesi yapabiliriz. Bu rotasyon sezon içinde çok önemli oluyor. Takımın stoper yükünü son iki sezondur Davinson ve Abdülkerim çekti. Nelsson'un önemli katkıları oldu. O da şu anda bizimle beraber. Elimizdeki oyuncuların çıkışına göre, Davinson ve Abdülkerim ile birlikte Galatasaray'a çok iyi katkı sağlayabilecek bir oyuncu daha kadroya katmak isteriz" şeklinde cevapladı.

Teknik Direktör Okan Buruk, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Şu anda hazırlık maçlarında daha çok dörtlü sistem üzerinde gidiyoruz. Geçtiğimiz sezonu da böyle bitirdik. Şu anda başlangıç olarak dörtlü oynamayı düşünüyoruz. Ancak tabii ki bazı esnemeler olacak. Bazen sizin, bazen ise rakibin oyuncu tipine göre bu ayarlamaları yapabiliriz. Asıl önemli olan, oyun anlayışımızı doğru şekilde sahaya koymaktır. Bu anlayışımızı üç senedir devam ettiriyoruz. Dördüncü senede de aynı şekilde dominant oynanan, topu ayağında tutan ve baskıları doğru bir şekilde yapabilecek bir takım oluşturmak istiyoruz. Sahaya doğru yayıldığınızda ve doğru işler yaptığınızda bu tür esnemeler olabilir. Hiçbir zaman formasyonumuzu değiştirmeyeceğiz diye bir şey söylemiyorum. Dünkü hazırlık maçında rakip üçlü oynuyordu. Biz de 4-3-3 oynadık. Bunu Fenerbahçe maçlarında da 3-4-1-2'ye karşı 4-3-3 oynayarak göstermiştik. Sezon içinde 4-2-3-1, 4-4-2 ve 3-4-1-2 kullandık. Bu değişimler olabilir. Doğru bir şekilde bunları kullanmaya çalışacağız. Önemli olan, oyuncularımızı oynadığımız oyuna inandırabilmek. İki hazırlık maçında net bir şekilde aynı hırsı ve isteği gösterdik. Cagliari maçı bizim için daha sert bir maç olacak. Elimizdeki oyuncuların yapısında ve form durumuna göre sezon içinde bazı değişiklikler yapabiliriz. Dün santraforsuz oynadığımız için Yusuf ve Yunus biraz daha serbest oynadı. İkisi de zaman zaman sola yaklaştı. Yunus, her pozisyonu oynayabilecek bir oyuncu. Sane de aynı şekilde. İkisi de sağ, sol ve merkez olarak üç rolü de oynayabilecek futbolcular. Barış'ın farklı özellikleri var. O da merkez santraforu oynayabiliyor. Sallai ve Ahmet de aynı şekilde. Birçok futbolcumuz önceki üç mevkide oynayabiliyor. Bu yüzden bu değişimleri göreceğiz. Bir arada oynadıkça daha iyi olacak. Farklı yerlerde başlayıp oyun içinde bu değişiklikleri yapıyoruz. Doğal rotasyonların oyun içinde gerçekleşmesi de çok normal. Dün Yunus'u sola, Yusuf'u merkeze koyduk ancak doğal rotasyonlar gereği ikisi yer değiştirdi. Yunus'un isteği, performansı ve teknik kapasitesi öndeki üç mevkide de çok rahat şekilde oynamaya yeterli. Bence Rolland Sallai sezonu sağ bek bölgesinde çok iyi şekilde bitirdi. Kesinlikle düşündüğümüz oyunculardan biri. Onun yanında Kaan üç senedir olduğu gibi hangi pozisyon gerekiyorsa orada oynuyor. Mevkisi olmamasına rağmen Barış'ı kullandığımız oldu sağ bek pozisyonunda. Sezon sonunda Sallai'nin performansı çok istediğimiz gibiydi. Kesinlikle o bölgede kullanacağımız oyunculardan biri olacak." - İSTANBUL