Okan Buruk: '6 puan öndeyiz, bu önemli bir avantaj ama bütün maçları kazanmak zorundayız'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında 6 puanlık avantajları olduğunu belirterek, "Bütün maçları kazanmak zorundayız. Rakiplerimiz de kazanıyor. Başka bir düşüncemiz yok. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Bazen rakipleriniz puan kaybetsin diye beklersiniz ama şu an biz bekleyecek değil, kazanacak takımız" dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıları takip eden muhabirlerle iftarda bir araya geldi. Erden Timur ve Okan Buruk daha sonra basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Hakem hatalarının futbolcular üzerinde etkilerinin sorulması üzerine Okan Buruk, "Son maç sonrası bir tepki oldu. Biz orada bittiğine ve biteceğine inanıyoruz. Oyuncuların da sahaya odaklanması gerektiğini söyledik. İşimiz sahadaki oyun. Her şeyi hakeme bağlayamayız. Önce biz en iyisini yapacağız, sonra hakemler de üzerine düşeni yapacak. Ancak hatalar üst üste gelince futbolcular da bir etki oluştu ama bunu silmek istiyoruz. Sadece oyuna, futbola, sahaya odaklanmaları gerekir. Zaten öyle başarılı olacağız. Biz futbola odaklandığımızda üst üste 14 galibiyet alan bir takımız. Tekrar buna odaklanacağız, dışarıyı düşünmeyeceğiz. Bir daha aynı şeylerin yaşanmayacağını da düşünüyoruz. Başakşehir maçının son olduğunu düşünüyoruz. Bizim bahaneye değil motivasyona ihtiyacımız var. Federasyon, hakemler bizim. Galatasaray bu ülkenin önemli bir değeri. Hep ülkemizi ve futbolumuzu koruma ile yüceltme üzerine mesaj vermemiz gerekiyor. Ancak üst üste bir şeyler yaşandığında oyuncular tepki veriyor. Türk futbolu ileri götürmek için hakemlerin de daha iyi seviyeye gelmesi gerekiyor. TFF'nin çalışması var. Bir kötü niyet beklemiyoruz ama bir takımın başına üst üste bir şeyler geldiği zaman ister istemez insanların kafasında bir algı oluşuyor. Bunu takımlar, seyirciler veya medya değil, hakemler oluşturuyor. Onların daha iyi olması gerektiğini düşünüyoruz. Benzer pozisyonlara farklı kararlar çıkması insanların kafasını karıştırıyor" diye cevap verdi.

"Gönülden bir bağımız var"

Sözleşmesiyle ilgili de konuşan Buruk, "Aramızda kontrat diye bir şey yok. Göreve gelirken de bir şey konuşmadık. Gönülden bir bağımız var. Sadece benim açımdan değil, kulübümüz açısından da bu böyle. Kontrat ne benim için ne de kulüp için önemli. Tek hedefimiz Galatasaray'ı başarılı yapmak. Maddi veya manevi bir beklentimiz yok. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Beni buraya layık görmeleri benim için en büyük kontrat" şeklinde konuştu.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'nın açıklamalarının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Benim istediğim aydınlanmaydı. Pozisyonlarda haklı olduğumuzu söylemeleri güzel. Bundan mutlu oldum ve kafamızdaki soru işaretleri gitti. Açıkçası bir açıklama beklemiyordum. Açıklama olunca sevindim, hoşuma gitti" dedi.

"Icardi'nin kalmasını istiyoruz"

Okan Buruk, takımda kiralık olarak yer alan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin takımda kalmasını istediklerini belirterek, "Taraftar ve kendisi de istiyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil, Türkiye'nin geneli de bu görüşte. Futbolseverler bu tür önemli oyuncuların ülkemizde olmasını, onları izlemeyi seviyor" açıklamasında bulundu.

"Fenerbahçe derbisinde hazırlığımızla sahadaki performansımız uyuştu ve etkili bir galibiyet aldık"

Fenerbahçe ve Beşiktaş derbi galibiyetlerine de değinen Buruk, "Derbiler hem çok heyecanlı hem de stresli oluyor. Baskı altında çıkıyorsunuz. Kazanmak istiyorsunuz. Son yıllarda derbilerde hocalar, 'İki takım da kaybetmezse sıkıntı yok' diye düşünüyor. Çoğu derbi 0-0 veya 1-1 bitiyor. Fenerbahçe derbisinde iki takım da kazanmak için oynadı. Güzel bir derbiydi. Bütün maç bizim istediğimiz gibi geçti. Maç önceki hazırlığımızla sahadaki performansımız uyuştu ve etkili bir galibiyet aldık" diye konuştu.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini izlemeye gitmemesinin sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Her hafta biz Fenerbahçe'yi ezberliyoruz, onlar da bizi ezberliyor. Birbirimizi yakından takip ediyoruz. Puan farkı yakın gittiği için herkes birbirinin puan kaybetmesini bekliyor. Kendi takımım kadar Fenerbahçe'yi de tanıyorum. Ekibimden birileri gidip rakipleri izliyor" dedi.

"Fatih hoca ile her zaman fikir alışverişi yapıyoruz"

Fatih Terim ile bir iftardaki karşılaşmalarında genel konuları konuştuklarını söyleyen Okan Buruk, "Zaten sürekli bir araya geliyoruz. Fatih hoca camiamız, bizim için çok önemli ve değerli bir insan. Fikir alışverişi her zaman yapıyoruz. Hakem hatalarından bahsettik" şeklinde konuştu.

"Kendi işimizi kendimiz göreceğiz"

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Buruk, "Lig devam ediyor. Sezonun başında hangi takıma sorarsanız sorun, bu haftaya 1 puan farkla bile olsa herkes kabul ederdi. Şu anda 6 puan öndeyiz. Bu önemli bir avantaj. Tabii ki bütün maçları kazanmak zorundayız. Rakiplerimiz de kazanıyor. Başka bir düşüncemiz yok. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Bazen rakipleriniz puan kaybetsin diye beklersiniz ama şu an biz bekleyecek değil, kazanacak takımız. Puan farkından dolayı Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre çok daha önde. Beşiktaş da kazanarak geliyor. Fikstürde de avantajları var" diye konuştu.

"Kayserispor iyi ve formda bir takım"

Spor Toto Süper Lig'de bu hafa oynayacakları Kayserispor maçını değerlendiren Okan Buruk, "Kayserispor iyi ve formda bir takım. Önemli oyuncular var. Büyük takımlarla maçlarında bu oyuncular daha iştahlı ve istekli oluyor. Kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Kendi sahamızda dominant bir oyun hedefliyoruz. Kazanmak için oynayacağız. İlk maçtaki hataları yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın bireysel çalışma yaptığını belirten Buruk, "Cuma gününe kadar yetiştirmeye çalışacağız. Yetişme ihtimali var" dedi.

"Jankat, Avrupa çapında takip edilen bir oyuncu"

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın saha içi ve saha dışında da çok büyük değer kattığını dile getiren sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Muslera'nın önümüzdeki sezon da sözleşmesi var. Kaptan, karakter olarak bizim için çok değerli. Sadece saha içindeki aksiyonlarının dışında saha dışında da çok büyük değer katıyor. Okan, oynadığı zaman en iyisini yaptı. Onunla ilgili de sezon sonunda oturup konuşacağız. Kalecilerimizden Batuhan, Fatih Karagümrük'te oynuyor. Gençlerden Jankat var. Ondan da çok büyük beklentimiz var. Kaleci anlamında sıkıntımız yok ve içimiz rahat. Beşiktaş iki sezon önce Ersin Destanoğlu ile şampiyon oldu. Bazen kalecilere güvenmek, değer vermek ve oynatmak önemli. Jankat'ı belki 1 sezon kiralık oynatabiliriz. Daha güçlü bir şekilde gelebilir. Jankat, Avrupa çapında takip edilen bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.

Sol bek futbolcularının performansıyla ilgili ise Okan Buruk, "Adekugbe'yi yerli statüsünde oynaması avantaj olduğu için aldık. Dubois oynadığında da iyi işler yaptı. Bazen sol bekte Türk ile oynamak zorunda kalıyoruz. Kazımcan ve Adekugbe ile devam etmeyi düşünüyoruz. Emre Taşdemir de oynuyor. Kazımcan'a güveniyorum, çok iyi olacak ve oynadıkça gelişecek. Sol bekteki tüm oyuncularıma güveniyorum. Değiştirerek kullanıyoruz. Performans olarak birbirine yakın oyuncular" diye konuştu.

"Bu sezonki düşüncemiz dörtlü savunma üzerinden"

Elindeki oyuncularla üçlü savunma oynamayı düşünmediğini söyleyen Buruk, "Elinizdeki malzemeye bağlı. Elimdeki oyuncularla üçlü savunma oynamayı düşünmüyorum. Boey'un özellikle dörtlü savunmada etkili olacağını düşünüyorum. Öndeki değişimleri yapıyoruz. Saha içi dizilişler değişebiliyor. Ancak bu sezonki düşüncemiz dörtlü üzerinden" şeklinde konuştu.

"8+3 kuralından dolayı çok zorlanıyoruz"

Yabancı konusuyla ilgili düşüncelerini de aktaran Okan Buruk, "8+3 kuralından dolayı çok zorlanıyoruz. Oyuncu değişiklikleri ve ilk 11 kurmada çok zorlanıyoruz. Bazen yabancı oyuncuya neden oynamayacağını anlatıyorum ama 'Niye' diye soruyor. Bazen de neden kendisini tercih ettiğini soruyor" açıklamasını yaptı.

Yusuf Demir'in oynamamasının tamamen yabancı kuralıyla alakalı olmadığını vurgulayan Okan Buruk, "Bazı zamanlarda yabancı kuralına takıldı. Kronik bir sakatlığı yok ama tam şans vereceğimiz zaman dizine ve bileğine darbe geldi. Şans vereceğimiz zamanlarda hep ufak tefek sakatlıklar oldu. Şu anda da iyi çalışıyor. Geniş bir kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz. Belki en kritik yerde çıkıp gol atacak. Yusuf'a inanıyor ve güveniyorum. Kendisine destek olacağız" diye konuştu.

Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in ufak tefek ağrıları olduğunu belirten Buruk, "Fiziksel olarak daha iyiye gidiyor. Bizim için önemli bir oyuncu. Sadece hücumda değil savunmaya geçişlerdeki baskısı çok önemli. Eksikliğini hissettik. Diğer oyuncularımız da en iyisini yapmaya çalıştı ama Icardi-Mertens ikilisi daha doğru oluyor" ifadelerini kullandı.

"Arda Güler, yetenek olarak herkesin hemfikir olduğu nadir oyunculardan biri"

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in az forma şansı bulmasıyla ilgili sorulan soruya Okan Buruk, "Başında bir teknik adam var. En doğrusunu görecek kişi o. Benim bir yorum yapmam doğru olmaz. Tabii ki çok değerli bir oyuncu, milli takıma kadar yükseldi ama değerlendirmesini yapacak kişi takımın başındaki teknik adam" diye cevap verdi.

'Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusu mu?' sorusu üzerine ise Buruk, "Çok yetenekli ama çok erken. Süre lazım. Gelişimini görmek lazım. Yetenek olarak herkesin hemfikir olduğu nadir oyunculardan biri" dedi.

"Kiralıkta olan futbolcularımızın performansları iyi gidiyor"

Kiralıkta bulunan futbolcuların performansı için ise Buruk, "Kiralıktaki oyuncuların bazılarının satın alma opsiyonu var, bazılarının yok. Sonuçta hepsi bizim oyuncularımız. Sezon başında opsiyonlar kullanılmazsa kadro yapımıza göre kendi içimizde değerlendireceğiz. Hepsini takip ediyoruz. Genel olarak performansları iyi gidiyor. Bu iyi bir durum. Amaçlarımızdaki biri de eski değerlerini kazanmaları. Bunda da olumlu bir dönüş alıyoruz" cümlelerine yer verdi.

Erden Timur: "Hocamızın sözleşmesi 12 yaşında başladı"

Erden Timur, Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili, "Hocamızın sözleşmesi 12 yaşında başladı. Aramızdaki bildiğiniz tarzda bir sözleşme değil. Gönül bağıyla olan bir sözleşme. Öyle bir ilişkimiz var. Okan hoca sadece teknik direktör değil, takımın her şeyi. Galatasaray ile Okan Buruk ilişkisi bambaşka. Okan hoca ilk başta hiçbir şey konuşmadı. Sadece sistemi ve yapacaklarımızı konuştuk. Sözleşmeyle ilgili bir konu geçmedi" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi gibi isimlerin ülke futbolunun değerini öne çıkardığını vurgulayan Timur, "Hepimizin ana unsuru ülke futbolu olması gerekiyor. Akıllı insan önce içinde bulunduğu platformu yükseltir. Biz kalmasını istiyoruz. PSG'deki son senesi olduğu için yeniden kiralama gibi bir şey imkansız" değerlendirmesinde bulundu.

Erden Timur, yabancı kuralıyla alakalı ise, "Kulüplerin çoğu 14 yabancı sayısı olmasını ancak ilk 11'de sınırlamanın kaldırılmasını istiyor. Biz de yabancı sınırının olmaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"Gerilimi artıracak bir hareket olur"

Fenerbahçe'nin birlikte canlı yayına çıkma talebinin gerilimi artıracak bir hareket olacağını söyleyen Timur, "Bu doğru değil. Gerilimi artıracak bir hareket olur. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz. Rakip takımlar açıklama yaparken biz kaç kez itidal çağrısında bulunduk. Bu üst üste hatalar başka takımlara yapılmış olsaydı ortalık nasıl yangın yerine çevrilirdi. Hala kendi lehine hata yapılan hatayla ilgili konuşan tek kulüp biziz. Belagatıma, herkesle baş edeceğime inanırım ama bu doğru değil. Bu Türk futboluna zarar verir" açıklamalarını yaptı.

"Biz 2 ay boyunca uyardık ama devam ettiler"

Fenerbahçe Yönetici Selahattin Baki'nin, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı belgelerle açıklamalarının hatırlatılması üzerine Erden Timur, "Bence mertçe davranışı manipüle etmeye çalışıyorlar. Türkiye'de bir oyuncuyu alan bir takım, rakibinin çok daha yüksek teklifini gazetecilere sızdırır. Bu, namertçe yapılır. Kimse çıkıp mertçe olayı anlatmaz. Biz 2 ay sabrettik. Aldığımız oyuncuların sakatlıkları mı kalmadı, istememeleri mi kalmadı. 'Bizim istemediğimiz, çöpe attığımız oyuncuyu aldınız' algısı oluşturdular. Biz 2 ay boyunca uyardık ama devam ettiler. Biz de ilkeli bir şekilde çıkıp, başkaları üzerinden servis etmeden, mertçe gösterdik. Herhalde mertliklere alışkın olmadıkları için bunu yanlış yorumluyorlar. Bu aslan gibi mertçe bir davranıştır. Ben hiçbir zaman önce Fenerbahçe'nin talip olduğu oyuncuya teklif vermedim. Varsa bunları çıkarsınlar. Bunu raconsuzluk değil racon ve mert bir davranış olarak algılarız" diye konuştu.

Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Sacha Boey'e teklif gelip gelmediğinin sorulması üzerine Timur, "Erden Timur: Tabii ki teklifler var. Takımımız iyi bir sezon geçiriyor. İyi performans gösteren oyuncularımız birçok yerden teklif alıyor. İlgilenenler kapımızı çalıyor ama bakacağız. Ancak şu an konular rakamsal noktalara gelmedi. Çünkü biz satıcı değiliz" diye cevap verdi. - İSTANBUL