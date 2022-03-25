Öğrenciler Vanspor futbolcularıyla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin organizasyonuyla öğrenciler Vanspor Futbol Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin organizasyonuyla öğrenciler Vanspor Futbol Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri; Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Dumlupınar Ortaokulu öğrencileri ile Vanspor Futbol Kulübü'nü ziyaret etti. Tesislerde gerçekleştirilen ziyarette, öğrenciler, futbolcular ve antrenörlerle vakit geçirdi. - VAN