Öğrenciler Vanspor futbolcularıyla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrenciler Vanspor futbolcularıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Öğrenciler Vanspor futbolcularıyla bir araya geldi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin organizasyonuyla öğrenciler Vanspor Futbol Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin organizasyonuyla öğrenciler Vanspor Futbol Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri; Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Dumlupınar Ortaokulu öğrencileri ile Vanspor Futbol Kulübü'nü ziyaret etti. Tesislerde gerçekleştirilen ziyarette, öğrenciler, futbolcular ve antrenörlerle vakit geçirdi. - VAN

Öğrenciler Vanspor futbolcularıyla bir araya geldi

Öğrenciler Vanspor futbolcularıyla bir araya geldi

Öğrenciler Vanspor futbolcularıyla bir araya geldi

Öğrenciler Vanspor futbolcularıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Toplum Destekli Polislik, Van Emniyet Müdürlüğü, Dumlupınar, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title