Üye Girişi
Haberler

Nottingham Forest'ın puan silme cezası itirazı reddedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle verilen 4 puan silme cezasına yaptığı itirazın reddedildiği duyuruldu. Bağımsız Temyiz Kurulu kararı onayladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle verilen 4 puan silme cezasına yaptığı itirazın reddedildiği duyuruldu.

Premier Lig internet sitesinden yapılan açıklamada, Bağımsız Temyiz Kurulunun kararı onayladığı bildirildi.

Nottingham Forest, bu cezanın onaylanmasıyla sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala küme düşme hattının 3 puan üstünde yer alıyor.

Ligin Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları'na göre üç yıllık dönemde takımların en fazla 105 milyon sterlin zarar etmesine izin veriliyor. Ancak üç yıllık mali dönemin ikisini Championship'te geçiren Nottingham Forest'ın, Premier Lig'deki ilk sezonunda 61 milyon sterlin zarar etme izni bulunuyordu.

Mayıs 2022'de Premier Lig'e yükselmesinden bu yana 43 futbolcu için yaklaşık 250 milyon sterlin harcayan kırmızı-beyazlı ekibin puan cezası almasında yüksek maaş politikası da önemli rol oynadı.

Kaynak: AA / Spor

Nottingham Forest Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title