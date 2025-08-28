Neler yazdılar neler! Bütün ülke Kerem'i konuşuyor

Neler yazdılar neler! Bütün ülke Kerem'i konuşuyor
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşma Portekiz basınında geniş yer buldu. Benfica'ya turu kazandıran golü atan Kerem Aktürkoğlu'nun performansı öne çıktı. İşte atılan manşetler...

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica'ya 1-0 yenildiği maç Portekiz basınında geniş yankı uyandırdı. Ülke basını, Kerem Aktürkoğlu'na vurgu yaparken maçla ilgili çarpıcı ifadeler kullanıldı.

İşte o manşetlerden bazıları;

"KEREM ATTI VE F.BAHÇE'Yİ ELEDİ"

Observador: "Bruno Lage duygusallıktan çok mantıklı davranılmasını istemişti ancak kader ironiyi seçti. Aktürkoğlu maçın tek golünü attı ve Fenerbahçe'yi eledi."

"KEREM MAÇIN BELİRLEYİCİSİ OLDU"

A Bola: "Kerem Aktürkoğlu, maçın belirleyicisi oldu ve Fenerbahçe'nin kendisini neden bu kadar çok istediğini bize hatırlattı. Maçın adamı olan Aktürkoğlu milyonlarca euroluk elemeyi belirleyen golü attı, kendisini isteyen takıma darbe indirdi. Fenerbahçe'ye saygısızlık etmek istemiyormuş gibi utangaç bir gol sevinci yaşadı."

"TÜRK LOKUMU MOURINHO'YU ÜZDÜ"

Desporto Ao Minuto: "Türk lokumu Jose Mourinho'yu üzdü. Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda attığı mükemmel golle Türk rüyasına son verdi. Fenerbahçe'ye transferi çok yakın olan Türk milli futbolcu, maçın sonucunu Benfica lehine belirledi ve maçın kahramanı oldu."

"KEREM NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ"

Record: " Fenerbahçe'nin transfer hedefi olarak gösterilen Kerem Aktürkoğlu, Benfica adına ilk golü atarken, sevinme zamanı geldiğinde ne yapacağını bilemedi. Aktürkoğlu golün ardından kutlama sırasında kaybolmuş gibi görünüyordu. Mourinho'nun da itiraf ettiği gibi Benfica daha iyiydi."

"KEREM AKTÜRKOĞLU, İNTİKAM ALDI"

Bola Na Rede: "Kerem Aktürkoğlu, başarısız transferin intikamını aldı ve Benfica'nın Fenerbahçe'ye attığı golü kaydetti."

"BENFICA KATILMA HAKKINI KAZANDI"

Ojogo: "Benfica play-off rövanş maçında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'yi evinde 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazandı."

"BENFICA MİLYONLARCA EURO KAZANDI"

Sicnoticias: "Benfica, Fenerbahçe'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi ve milyonlarca euro kazandı."

"KEREM AKTÜRKOĞLU, F.BAHÇE'Yİ ELEDİ"

TSF: "Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Kerem Aktürkoğlu, onları Şampiyonlar Ligi'nden eledi."

"BENFICA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE"

Sabado: "Benfica, Fenerbahçe'yi yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazandı."

"KADERİN CİLVESİ"

Sportinforma: "Kaderin cilvesi: Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yi deviren ve Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan golü attı."

"PORTEKİZ'İN İKİ TAKIMI BULUŞTU"

FPF: Benfica'nın Fenerbahçe galibiyeti, Portekiz'in iki takımını Şampiyonlar Ligi'nde buluşturdu.

"GÜÇLÜ OLAN KAZANDI"

Somosfanaticos: "Basitçe söylemek gerekirse güçlü olan kazandı. Benfica, Fenerbahçe karşısında daha iyi, daha organize ve daha kaliteli bir takımdı ve özellikle ilk yarıda Türkler için birçok sorun yarattılar. İkinci yarı daha dengeliydi ancak bu Fenerbahçe'nin onları geride bıraktığı anlamına gelmiyor."

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİzmarit:

Adam gol mü atmasın aw. Bu kadar zayıf olmayın beyler biraz erkek olun bizim taraftar bu düşünce yapısına sahip olmamalı...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Helal olsun Kerem Aktürkoğluna. Fenerbahçe'yi ne güzel muckladı. :DDDDDDDDDDDDDD

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
