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NBA Konferans Yarı Finalinde Denver Nuggets ve New York Knicks Üstünlük Sağladı

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Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'u mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. New York Knicks ise Indiana Pacers'ı yenerek seride tekrar öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'u 112-97, New York Knicks ise Indiana Pacers'ı 121-91 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Nuggets, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Nikola Jokic'in 40 sayı, 7 ribaunt, 13 asist, 2 top çalmayla yıldızlaştığı Batı Konferansı yarı final serisi 5. maçında Timberwolves'u mağlup etti.

Seride 2-0 geriden gelerek 3-2 öne geçen Nuggets'ta Aaron Gordon 18 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, Kentavious Caldwell-Pope 16 sayı, 5 ribaunt ve Jamal Murray 16 sayı, 4 asistle oynadı.

Konuk takım Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns'ın 23 sayı, 6 ribaunt, Rudy Gobert'in 18 sayı, 11 ribaunt ve Anthony Edwards'ın 18 sayı, 9 asistlik katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Knicks evinde kazandı

New York Knicks, Doğu Konferansı yarı finali 5. maçında Indiana Pacers'ı Jalen Brunson'ın 44 sayı, 4 ribaunt, 7 asistlik performansıyla yenerek seride tekrar öne geçti.

Ev sahibi Knicks'te Josh Hart 18 sayı, 11 ribaunt ve Alec Burks 18 sayı, 5 ribaunt üretti.

Pacers'ta Pascal Siakam'ın 22 ve Myles Turner'ın 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Kaynak: AA / Spor

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