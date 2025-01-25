Muslera, adeta Galatasaray'a veda etti

Konyaspor maçında rekor kıran Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 1-0 kazanılan Konyaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. 38 yaşındaki tecrübeli eldiven, adeta sarı-kırmızılılara veda etti.

"YAVAŞ YAVAŞ SONA GELİYORUZ"

Galatasaray kariyerinin sonuna yaklaştığını söyleyen Muslera, "Gerçekten böyle anlarda sözler yetmiyor. 2011'de geldim bu büyük kulübe, şahsi ve ekip olarak birçok şey kazandık. Adımın en üst sırada yer alması çok büyük mutluluk. Hocalarıma, arkadaşlarıma, taraftarlarımıza çok teşekkürler. Her anın keyfini çıkarıyorum. 429 maç... Yavaş yavaş sona geldiğimizi de anlatıyor" ifadelerini kullandı.

"9 PUAN FARK ÇOK ÖNEMLİ"

Dinamo Kiev maçındaki tepkilere değinen Muslera, "Salı günü maçta olanlar... Tabii ki normal böyle şeyler. Taraftarlar rahatsız olabilir. Durumu Galatasaray nezdinde düşündüm. Avrupa'da bir üst tura yükseldik. Ligde 9 puan öndeyiz. Bazı oyuncular zor bir andan geçiyor olabilir, taraftar desteğine ihtiyaç duyuyor olabilir. Taraftar sürekli arkamızdaydı. Formda bir Konyaspor'a karşı kazandık ve çok kıymetli bir 9 puan fark açtık. Anı yaşıyorum. Her anın keyfini çıkarıyorum. İyi ve mutlu olmalıyım. Son maça kadar elimden geleni yapacağım. Zamanı gelince konuşulacak şeyler konuşulur" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Konyaspor maçında sahaya 11'de çıktı ve sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu oldu. Fernando Muslera, Hatayspor maçında Süper Lig'deki 428. maçını oynayarak Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etmişti. Uruguaylı file bekçisi, Konyaspor müsabakasında sahaya çıkarak 429 maç ile Galatasaray tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu ünvanını aldı. Süper Lig'deki ilk maçına 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Başakşehir karşılaşmasında çıkan Muslera, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği 14 sezonda toplam 535 resmi karşılaşmada oynadı.

17 KUPASI VAR

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde toplam 17 kupa kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte 14. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi, takımının 7 kez Süper Lig, 6 kez TFF Süper Kupa ve 4 kez de Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı. Uruguaylı file bekçisi, ayrıca Galatasaray formasıyla en çok kupa sevinci yaşayan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.