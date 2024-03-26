Muğla Valisi İdris Akbıyık, Milli Sporcu Elif Oral'ı Tebrik Etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) tarafından düzenlenen 'Trisome Oyunları 2024' organizasyonunda yüzme branşında dünya ikincisi ve üçüncüsü olan milli Sporcu Elif Oral'ı tebrik etti.

Vali Akbıyık, "Özel sporcumuz Elif ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandırdı. Elif'in gücünü dünyaya gösterdik. Milli sporcumuz Elif'e başarılarının artarak devamını diliyor, bundan sonra kendisinden şampiyonluk bekliyoruz" diye konuştu.

Bu yıl ilk kez 19-26 Mart 2024 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunlarına (Trisome Games) 33 ülkeden 488 özel sporcu katıldı. Türkiye, 8 branşta 86 sporcu ile madalya mücadelesi verdi.

Dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyan oyunlarda Elif Oral Junior kategorisinde dünya ikincisi, 100 metre kurbağalama ve 200 metre serbest stilde ise dünya üçüncüsü oldu. - MUĞLA