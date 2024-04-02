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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Halı Saha Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

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Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde işletmeler arasında düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası'nın bu yılki şampiyonu Milas Orman İşletme Müdürlüğü oldu.

Turnuvanın final maçları Muğla'nın Ula ilçesinde oynandı. Bölge Müdürü Salim Karabulut, Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız, Ersen Çetin ve Adnan Güller ile birlikte çok sayıda orman personeli maçları izledi.

Gecenin ilk mücadelesi olan üçüncülük dördüncülük maçı Köyceğiz ve Muğla Orman İşletme Müdürlükleri arasında oynandı. Bol gollü geçen maçta Köyceğiz işletmesi Muğla işletmesini 10-7'lik skorla yenerek turnuvanın üçüncüsü oldu.

Final maçında Bölge Müdürlüğü takımıyla Milas Orman İşletme Müdürlüğü takımı karşı karşıya geldi. Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız ve Milas İşletme Müdürü Mehmet Uysal'ın da oynadığı final maçını 4-1 Milas takımı kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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