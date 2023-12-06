Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu Küçük Erkekler Hentbol il şampiyonu

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkekler Hentbol il birinciliği müsabakaları sona erdi. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu birinci oldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu sporcuları Küçük Erkekler Hentbol il şampiyonu oldu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkekler Hentbol il birinciliği müsabakaları ödül töreni ile sona erdi. Küçük erkekler hentbol il birinciliği müsabakaları MSKÜ Meslek Yüksekokulu Spor Salonunda gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda, Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu 1., Milas Doktor Mete Ersoy Ortaokulu 2., Bodrum Profilo Marina Ortaokulu 3., Fethiye Çalıca Ortaokulu 4. oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Sicil lisans Şube Müdürü Güney Yılmaz tarafından takdim edildi. - MUĞLA