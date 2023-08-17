Muğla'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesinde ikamet eden şahıslara kaçak elektronik sigara geleceği bilgisi alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 250 adet meyve aromalı elektronik sigara ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesinde ikamet eden S.M.G ve S.S.Y. isimli şahıslara il dışından kargo yolu ile kaçak elektronik sigara geleceği bilgisinin alınması üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 250 adet meyve aromalı vozol marka elektronik sigara ele geçirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı. - MUĞLA