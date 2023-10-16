Montella, Türkiye'de idol haline geldi

Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde Letonya'yı 4-0 yenerek turnuvaya katılma hakkı elde etmesi, teknik direktör Vincenzo Montella'nın İtalya'da coşkulu haberlere konu olduğunu gösterdi. Montella, Türk milli takımını Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu ve Türkiye'deki taraftarlar ve oyuncular tarafından idol olarak kabul edildi.

Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde dün akşam Letonya’yı 4-0 yenerek turnuvaya katılmaya hak kazanması, teknik direktör Vincenzo Montella’nın ülkesi İtalya’da da coşkulu haberlere konu oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın geçen haftaki Hırvatistan galibiyetinin ardından dün akşam Letonya’yı da yenerek Montella yönetiminde çıktığı iki maçı da alması ve EURO 2024 finallerinde mücadele etmeye hak kazanması sonrası İtalyan gazetelerinde ‘’ Türkiye şimdiden Montella’ya deli oluyor’’ gibi başlıklar atıldı.

Spor gazetesi Corriere dello Sport bu başlık altında, ‘’ Vincenzo Montella'nın Türk milli takımı macerası henüz kısa süre önce başladı ancak teknik direktör şimdiden Türkiye'de gerçek bir idol haline geldi’’ diye yazdı.

‘’Montella, Türk milli takımını Avrupa Şampiyonası'na götürmeyi başaran ilk yabancı teknik direktör oldu’’ vurgusunu yapan gazete, ‘’ Türkiye'deki taraftarlar ve oyuncular şimdiden ona deli oluyor’’ dedi ve hem oyuncuların hem de taraftarların teknik direktöre sevgi gösterilerinden detaylara yer verdi.

Corriere dello Sport, Montella’nın İtalya’da futbol oyunculuğu kariyeri sırasında "küçük uçak" lakabını almasına neden olan kutlama jestine atıf yaparak şunları yazdı:

‘’Yunus Akgün’ün golü teknik direktör onuruna uçak taklidi yaparak kutlaması, teknik direktör ile oyuncular arasındaki duygusal bağı kanıtlar nitelikteydi. Ama hepsinden önemlisi Hakan Çalhanoğlu'nun, son düdükten sonra Montella'yı elinden tutup Türk taraftarların bulunduğu bölüme götürmesi ve antrenörün taraftarların tezahüratlarını jestlerle yönlendirmesiydi. Kısacası yeni teknik direktör sadece iki maçta Türkiye'nin kalbinş kazanmış durumda.’’

La Gazzetta dello Sport da “Vincenzo Montella’nın Türkiyesi iyi başladı, çok çabaladı ve finalde şov yaptı’’ diye yazdı.

La Gazzetta, ‘’Üç düdükle birlikte Türkiye kutlamalara başladı: Montella'nın milli takımı iki maçta iki galibiyet alarak aritmetik olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı’’ dedi.

'Tanrılaştı'

Futbol sitesi Goal, İtalyanca versiyonunda “Montella, Türkiye'yi iki maçta Avrupa Şampiyonası'na taşıdı: Euro 2024'te ilk İtalyan” başlığını kullandı ve taraftarların Montella’ya ‘’aşık olduğu’’ yorumunu yaptı.

Haberde, “Montella, Türkiye'ye damgasını vurmak ve 2022 Dünya Kupası'nı kaçırdıktan sonra onları önemli bir turnuvaya sokmak için doğru zamanda geldi’’ denildi.

Türkiye’nin EURO 2024 elemelerinde "büyük favoriler" Hırvatistan ve Galler gibi ekiplerle aynı grupta olması nedeniyle şampiyonaya katılma hakkı elde etmesinin ilk başta garanti olarak görülmediği vurgulandı.

Haber sitesi Fanpage de, Montella’nın iki maçta iki galibiyet sonrası “tanrılaştığı” yorumunu yaptı.

“Montella Türkiye’de tarih yazdı’’ başlıklı haberde, “Vincenzo Montella'nın Türkiye'de idol haline gelmesi kısa sürdü. Eski forvet, Türk milli takımının başındaki sadece iki maç sonrası ülkenin spor tarihindeki yerini aldı. Avrupa şampiyonasına katılma hakkını elde eden ilk yabancı teknik direktör oldu. Oyuncular ve taraftarlar onun için tam anlamıyla deli oluyorlar” denildi.