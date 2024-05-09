Mondihome Kayserispor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla süren idman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.