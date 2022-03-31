Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kepez Turgut Özal)

2 Nisan Cumartesi:

14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Tarık Almış)

15.45 Beysu Konyaspor Basketbol-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Finalspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Naim Süleymanoğlu)

3 Nisan Pazar:

14.00 Fethiye Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol (Fethiye Beşkaza)

15.45 Sigortam.net-TED Ankara Kolejliler (Cebeci)

17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Kurtdereli)

18.00 Mamak Belediyespor-Samsunspor (Mamak Belediyesi)