Misli.com Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı ve Fenerbahçe finale yükseldi

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 etabında ikinci karşılaşmalar bugün oynandı. Günün ilk maçında Eczacıbaşı ile Türk Hava Yolları karşılaştı. İkinci maçta ise VakıfBank ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin ardından finale yükselen iki takım Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet oldu.

İlk maçta Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, ikinci maçı ise 25-22, 25-21, 21-25 ve 25-20'lik set skorlarıyla 3-1 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu.