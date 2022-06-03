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Türkiye ile Çin arasında oynanan milli maça, Meral Akşener'in protestosu damga vurdu

Haberler.com - Emre İliksiz - Spor
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Türkiye ile Çin arasında Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına İYİ Parti lideri Meral Akşener'in tribündeki protestosu damga vurdu. Akşener ve beraberindeki İYİ Partililer, maç sırasında Sincan'da yasaklanan Doğu Türkistan bayrağı açarak sloganlar attı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Çin ile karşılaştı. Filenin Sultanları'nın 3-1 mağlup olduğu müsabakayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tribünden izledi.

Milli maça damga vuran olay! Meral Akşener ve beraberindeler Doğu Türkistan bayrağı açarak Çin'i protesto etti

AKŞENER'İN GRUBU, DOĞU TÜRKİSTAN BAYRAĞI AÇTI

Maç sırasında Meral Akşener, voleybol maçına damga vuran bir eyleme imza attı. Akşener ve beraberindeki İYİ Partililer, karşılaşma sırasında Doğu Türkistan bayrağı açarak slogan atmaya başladılar.

Milli maça damga vuran olay! Meral Akşener ve beraberindeler Doğu Türkistan bayrağı açarak Çin'i protesto etti

"MAÇ BOYUNCA BURADA KALACAK"

Emniyet güçlerinin müdahale girişimine partililer engel olurken, İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda "Türkiye Çin voleybol maçındayız. İndirmemizi istemişler, maç boyunca burada kalacak…" denildi.

Milli maça damga vuran olay! Meral Akşener ve beraberindeler Doğu Türkistan bayrağı açarak Çin'i protesto etti

Milli maça damga vuran olay! Meral Akşener ve beraberindeler Doğu Türkistan bayrağı açarak Çin'i protesto etti

Milli maça damga vuran olay! Meral Akşener ve beraberindeler Doğu Türkistan bayrağı açarak Çin'i protesto etti

Haberler.com / Emre İliksiz - Spor

Meral Akşener Türkiye Politika Spor Güncel Haberler

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