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Milli golfçüler Macaristan'da yarı finale yükseldi

Milli golfçüler Macaristan'da yarı finale yükseldi

27 Temmuz'da Macaristan'da başlayan 2022 European Men's & Ladies Team Shield Championship'de milli golfçüler yarı finale yükseldi.

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27 Temmuz'da Macaristan'da başlayan 2022 European Men's & Ladies Team Shield Championship'de milli golfçüler yarı finale yükseldi.

EGA (Avrupa Golf Birliği) tarafından Pannonia Golf & Country Club'da organize edilen şampiyonada erkek ve kadın takımları kendi ülkelerinden 4 sporcuyla müsabakalara katıldı. Organizasyonda erkek takımlarında 11 ülkeden 44, kadınlarda 10 ülkeden 40 oyuncu yer alıyor.

18 çukur Stroke play ve 54 çukur Match play oyun formatında düzenlenen organizasyonda Milli Takım Başantrenörü Erol Şimşek ve Milli Takım Başantrenör Yardımcısı Nejla Gerçek önderliğinde, Erkek Milli Golf Takımı sporcularından Berk Çelik, Can Gürdenli, İbrahim Tarık Aslan ve Taner Yamaç, Kadın Milli Golf Takımı sporcularından ise Zeynep Süalp, Sude Bay, Deniz Sapmaz ve Deniz Kaya, Türkiye'yi temsil ediyor.

Bugün oynanan çeyrek final müsabakalarında Erkek Milli takımımız rakibi Ukrayna'yla karşılaştı. Yapılan Match Play müsabakasının sonunda ay-yıldızlı ekip rakibini 0.5'e 2.5 skorla mağlup etti. Yarı finale yükselen milliler yarın Yunanistan'la karşılaşacak.

Kadın Milli Takımı ilk raundu lider tamamlayarak, bugün oynanacak müsabakaları bay geçmişti. Çeyrek finalde oynanan Match Play'de Yunanistan - Lüksemburg maçının kazananıyla yarı finalde karşılaşacak olan millilerin rakibi, Lüksemburg'u 2-1 mağlup eden Yunanistan oldu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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