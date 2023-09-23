Milli Eskrimci Tolga Aslan Bulgaristan'da Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Tolga Aslan Satellite Turnuvası'nda erkekler kılıç kategorisinde 2. olarak gümüş madalya kazandı. Diğer milli sporcular da turnuvada mücadele etti.