Milletler Ligi'nde ilk finalist Brezilya oldu - Haberler

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Milletler Ligi'nde ilk finalist Brezilya oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Milletler Ligi'nde ilk finalist Brezilya oldu

SALON: Ankara SporHAKEMLER: Mhyoi Sumie (JPN), Perez Perez Lourdes (CUB)SIRBİSTAN: Bianka, Katarina, Bojana, Mina, Sladjana, Brankica, Teodora, Ana, Maja, Jovana, Bojana, Jovana, Sara, Sanja.

SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Mhyoi Sumie (JPN), Perez Perez Lourdes (CUB)

SIRBİSTAN: Bianka, Katarina, Bojana, Mina, Sladjana, Brankica, Teodora, Ana, Maja, Jovana, Bojana, Jovana, Sara, Sanja.

BREZİLYA: Julia, Carolina, Moreir, Nunes, Rosamaria, Macris, Silva, Gabri, Menezes, Natalia, Giovanna, Kisy, Isabelle, Loren

SETLER: 25-14, 18-25, 24-26, 19-25

SÜRE: 105 dakika (23, 25, 30, 27)

FIVB Kadınlar Milletler Ligi Yarı Final maçında Brezilya, Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Brezilya karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak finale çıkan ilk takım oldu. İlk seti 25-14 geride tamamlayan Brezilya, sonraki setlerde oyuna ağırlığını koyarak mücadeleyi 3-1 kazandı.


- Ankara
Demirören Haber Ajansı / Spor

Ankaraspor Sırbistan Brezilya Spor Haberler

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