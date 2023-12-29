Menemen FK'nın hücum oyuncusu Mertcan Açıkgöz takımının en skorer oyuncusu oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın hücum oyuncusu Mertcan Açıkgöz, sarı-lacivertlilerin bu sezon ligde kaydettiği 28 golün 8'ini atarak takımının en skorer oyuncusu olmayı başardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona 1. Lig parolasıyla başlayan Menemen FK, ligin ilk yarısına 31 puanla play-off hattında girmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 18 maçlık bu süreçte rakip filelere 28 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü. İzmir temsilcisinde atılan bu gollerin büyük bir ekseriyetle Mertcan Açıkgöz'ün imzası bulunurken 23 yaşındaki oyuncu, Karaman FK (1), Fethiyespor (2), Iğdır FK (1), Sarıyer (1), Düzcespor (1), İskenderunspor (1) ve Belediye Derincespor (1) müsabakalarını boş geçmedi ve takımının puan ve puanlar almasına yardımcı oldu.

Beşiktaş altyapısından yetişen başarılı futbolcu, geçen sezon ligde oynadığı 29 maçta 8 gole ulaşırken, Mertcan Açıkgöz şimdiden bu sayıyı yakalamış oldu. - İZMİR