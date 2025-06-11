Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay

Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay
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Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay
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A Milli Takım'ın, Amerika'da oynanan hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in öfkesi gündem oldu. İkinci yarıda Arda'ya yapılan faul sonrası Meksikalı oyuncular topu vermeyince gerilim yaşandı. Arda, o anlarda çok sinirlendi.

ABD'deki ikinci hazırlık maçında Meksika ile tarihinde ilk kez karşılaşan A Milli Takımı, sahadan 1-0 mağlubiyetler ayrılırken; mücadeleye yaşanan gerginlikler damga vurdu. Meksikalı futbolcuların gereksiz sertlikleri Arda Güler'i çıldırttı.

Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay

SAHAYA İKİ KEZ TARAFTAR GİRDİ, OYUN DURDU

Karşılaşmada sahaya iki kez taraftar girdi ve hakem, mücadeleyi iki kez durdurdu. Meksikalı taraftarlar güvenlik güçleri tarafından sahadan çıkarıldıktan sonra oyun iki kez yeniden hareketlendi.

Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay

MERİH DEMİRAL'A SERT TEPKİ

Öte yandan Meksika- Türkiye maçında iki kez saha karıştı. 45+3'te Merih Demiral'ın rakibine faul yaparak sarı kart gördüğü pozisyonun ardından Meksikalı oyuncular, milli futbolcuya sert tepki gösterdi.

Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay

ARDA GÜLER ÇOK ÖFKELENDİ

Meksikalı birkaç oyuncu Merih'in üzerine gelince millî futbolcular da araya girdi ve gerginlik arttı. Bu esnada Arda Güler'in çok öfkeli olduğu görüldü. Real Madrid'in yıldızı, Meksikalı oyunculara sert tepki gösterdi.

Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay

ABD KAMPI TAMAMLANDI

İlk maçta ABD'yi 2-1 yenen Türkiye, böylelikle Amerika Birleşik Kampı'nı tamamladı. Futbolcular kısa süreli bir tatil yaptıktan sonra kulüp takımlarına geri dönecekler.

Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay

BİR SONRAKİ MAÇ EYLÜLDE

A Millî Takım, eylül ayında 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne başlayacak. E Grubu'nda yer alan Vincenzo Montella'nın öğrencileri, ilk maçta 4 Eylül'de Gürcistan'a konuk olacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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