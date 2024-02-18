- Marius Sumudica: "93. dakikada 1-0 öndesiniz ve skoru tutamıyorsunuz, ne diyeceğimi bilemiyorum"

GAZİANTEP - Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-1 biten Samsunspor maçının ardından, "93. dakikada 1-0 öndesiniz ve skoru tutamıyorsunuz, ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 28'e Samsunspor ise 30'a yükseltti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Sumudica, "Bugün ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Adana Demir ve Pendik maçlarından da buna benzer şekilde puan kaybı yaşadık. Toplam bu şekilde 6 puan kaybı yaşadık. Bu puan kayıpları olmasaydı 10. sırada olabilirdik. Puan kayıplarını rakiplerimiz bir şekilde önlüyor, bazen çirkinleşerek bunu yapıyor ama biz bunu yapamıyoruz. Bugün iyi oynamadık. İyi pozisyonlar bulamadık. Gradel bugün geldi ve katkı sağladı. Bazı oyuncularımız beklentinin altında kaldı. Bizim ve takımın üzerinde baskı var. Bugün skoru koruma adına her şeyi korumamız gerekiyordu. En iyi oyuncularımızdan biri olan Mustafa sakattı bugün. Yabancı kuralı nedeniyle değişiklik yaparken de zorlandık. Önümüzdeki maçta 3 puan alma düşüncesi çok kolay ama sahada öyle olmuyor. Şu ana kadar buna benzer çok maçta hayal kırıklığı yaşadık. Futbolcuların oyunu ve skoru tutması gerekiyor. Ben teknik direktör olarak bir yere kadar bir şeyler yapabiliyorum. Sahada futbolcularımın gerekeni yapması gerekiyor. Takım skor aldıktan sonra koruma adına geri çekiliyor. Sivas maçında 2-0'dan döndük. Takım sadece yenikken değil galip de reaksiyon göstermeli. 93. dakikada 1-0 öndesiniz ve skoru tutamıyorsunuz. Bu saatten sonra ne diyeceğimi de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.