Marcelo ve Bale'den sonra Isco da Real Madrid'e veda etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marcelo ve Bale'den sonra Isco da Real Madrid'e veda etti

AA - Şenhan Bolelli - Spor
 - Güncelleme:
Marcelo ve Bale'den sonra Isco da Real Madrid'e veda etti

İspanya'nın Real Madrid kulübünde uzun dönemdir forma giyen futbolculardan Marcelo ve Gareth Bale'in ardından "Isco" lakaplı Francisco Alarcon da takımdan ayrıldı.

İspanya'nın Real Madrid kulübünde uzun dönemdir forma giyen futbolculardan Marcelo ve Gareth Bale'in ardından "Isco" lakaplı Francisco Alarcon da takımdan ayrıldı.

Real Madrid'den yapılan yazılı açıklamada, 9 sezondur takımda olan 21 yaşındaki Isco'nun ayrılması kararının karşılıklı olarak alındığı duyuruldu. Madrid'de oynadığı dönemde kazanılan 19 kupada payı olan Isco'nun taraftarların ve kulübün her zaman hafızasında yer alacağı belirtilerek, "unutulmaz anlar yaşatan İspanyol futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarı dilekleri" sunuldu.

Orta sahada oynayan Isco, Real Madrid formasıyla çıktığı 353 maçta 53 gol attı.

Real Madrid, Bale'in de takımdan ayrıldığını bugün yaptığı yazılı açıklamayla duyururken, 16 yıldır bu formayı giyen kaptan Marcelo ise Şampiyonlar Ligi kupası kutlamaları sırasında taraftarlara veda etmişti.

AA / Şenhan Bolelli - Spor

Gareth Bale Real Madrid Madrid Isco Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title