Manisa Süper Amatör B Grubunda heyecan başladı. 3 takımın galip geldiği haftada 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Manisa Süper Amatör B Grubu Ali Kaya Sezonunun ilk hafta mücadelesinde Aşağı Çobanisa Belediyespor'un ligden çekilmesi sonucu Manisaspor ilk haftayı 3-0 hükmen galip tamamlarken, ligin yeni ekibi 45 Barbaros Gençlikspor 8 Eylül Sahasında Maltaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk haftanın en farklı galibiyetini ise deplasmanda Turgutlu Atatepe Sentetik Sahasında Çatalköprüspor'u 4-0 yenen 1965 Nurlupınar Gençlergücü aldı. Manisa Lalelispor ise 8 Eylül Sahasında Manisa Karaköyspor'a 3-1 yenildi. Turgutlu İstasyonspor ile Mütevelli 1965 Spor Turgutlu Irlamaz Sahasında 1-1 berabere kaldı. Çıkrıkçıspor ise haftayı BAY geçen takım oldu.

SAL B Grubu ikinci haftasında Maltaspor-Manisaspor, Mütevelli 1965 Spor-Çıkrıkçıspor, 1965 Nurlupınar Gençlergücü-Turgutlu İstasyonspor, Manisa Karaköyspor-Çatalköprüspor, Aşağı Çobanisa Belediyespor-Manisa Lalelispor karşılaşmaları oynanacak. Ligin ikinci haftasında 45 Barbaros Gençlikspor haftayı BAY geçen takım olacak.

İlk hafta maçları sonunda 1965 Nurlupınar Gençlergücü 3 puan ve artı 4 averajla ilk sırada yer alırken, Manisaspor 3 puan ve artı 3 averajla 2., Manisa Karaköyspor 3 puan ve artı 2 averajla 3. sırada yer aldı. - MANİSA