Manisa spor: Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Yeni Malatyaspor: 2 Spor Haberleri Manisa yerel spor haberine göre Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçtan dakikalar 10. dakikada Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazda Haqi, kaleci Ömer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yiğit Arslan, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı atışını kullanan Cengizhan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1 12. dakikada Nizamettin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Doğukan'ın ters kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed son anda kornere çeldi. 40. dakikada Manisa FK atağında Çağrı'nın sol kanattan ortaladığı topu Yeni Malatyaspor savunması kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Burak'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun uzaklardan sert şutunda top az farkla üstten auta gitti. 41. dakikada Yeni Malatyaspor atağında savunmanın arkasına iyi sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Cengizhan'ın vuruşunda, kaleci Ömer son anda topa eliyle müdahale ederek, mutlak golü önledi. 45+2. dakikada sol kanatta Manisa FK savunmasından seken topu önüne alan Doğukan'ın ceza sahası içerisine girer girmez uzak köşeye gönderdiği top az farkla direğin yanından dışarıya çıktı. 50. dakikada Yeni Malatyaspor kontra atağında orta saha yakınlarında topu önüne alan Haqi, tek tek rakiplerinden sıyrıldıktan sonra girdiği ceza sahası içerisinde kaleci Ömer'i de geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti. 53. dakikada Selim'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Adem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1 63. dakikada orta saha yakınlarında Nizamettin'den topu kapan Haqi'nin, hızla girdiği ceza sahası içerisinde kaleci Ömer ve Ayberk'ten sıyrıldıktan sonra içeriye çıkardığı topa Cengizhan, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak filelerle buluşturdu. 1-2 90. dakikada Manisa FK atağında Ayberk'in sağ kanattan yerden ortaladığı topa Batuhan'ın ön direkte bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2 90+5. dakikada oyuncu değişikliği sırasında Haqi ile Ayberk arasında tartışma çıktı. Haqi, Ayberk'e yaptığı sportmen dışı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Stat: Mümin Özkasap Hakemler: Yiğit Arslan xx, Mehmet Kapluhan xx, Kemal Mavi xx Manisa FK: Ömer x, Muhammet Taha x (Ba dk. 70 xx), Ayberk xx, Domgjoni xx, Çağrı xx, Burak Altıparmak x (Batuhan dk. 76 xxx), Nizamettin xx, Prib x (Selim dk. 30 x, Grezda dk. 70 xx), Gakpa xx, Diallo xx, Adem xx Yedekler: Birkan, Stark, Osman Burak, Mert, Fırat, Kadir Kaan Teknik Direktör: Levent Eriş Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Taha xx, Barış xx, Gameli x, Arda xx, Haqi xx, Donsah xx (Atakan dk. 83 x), Doğukan xx (Berat dk. 77 xx), Cengizhan xxx (Mert Miraç dk. 83 ?), Ogün x, Malle x Yedekler: Ahmet Eyüp, Yiğit, Alperen, Yakup, Nuri Fatih, Erşan, Emircan Teknik Direktör: Cihat Arslan Goller: Cengizhan (dk. 10 ve 63) (Yeni Malatyaspor), Adem (dk. 53), Batuhan (dk. 90) (Manisa FK) Kırmızı kart: Haqi (dk. 90) (Yeni Malatyaspor) Sarı kartlar: Cengizhan, Donsah, Abdulsamed, Barış, Malle (Yeni Malatyaspor), Domgjoni, Çağrı, Ayberk, Adem (Manisa FK) - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Yeni Malatyaspor Manisa Spor Haberler

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