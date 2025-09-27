Manchester United'a büyük şok! Kritik maçta kabusu yaşadılar

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, deplasmanda Brentford'a konuk oldu. Gtech Community Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazanarak Kırmızı Şeytanlar'a bir darbe daha vurdu.

THIAGO'DAN DUBLE

Maça hızlı başlayan Brentford, Igor Thiago'nun 8. ve 20. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Savunmada büyük hatalar yapan Manchester United, rakibinin etkili oyununa ilk yarım saatte çözüm üretemedi.

SESKO'DAN İLK GOL

Manchester United'ın yeni transferi Benjamin Sesko, 26. dakikada sahneye çıkarak farkı bire indirdi. Bu gol, genç forvetin kırmızı formayla çıktığı 7. maçta attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti. İlk yarı Brentford'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

FERNANDES PENALTIYI KAÇIRDI

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline almaya çalışan Manchester United, 75. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Bruno Fernandes, kaleci Kelleher'i geçemedi ve takımını beraberlikten etti.

JENSEN FİŞİ ÇEKTİ

Brentford, uzatma dakikalarında Mathias Jensen'in attığı golle farkı yeniden ikiye çıkardı. Maç 3-1'lik Brentford galibiyetiyle sona ererken, United sahadan hayal kırıklığıyla ayrıldı.

ALTAY BAYINDIR İLK 11'DE

Manchester United'da kaleyi milli file bekçisi Altay Bayındır korudu. Türk kaleci, Premier Lig'de bir kez daha ilk 11'de sahaya çıktı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Manchester United, 6 haftada 3. mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı. Brentford da 7 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Manchester United sahasında Sunderland'i ağırlayacak, Brentford ise güçlü rakibi Manchester City ile karşılaşacak.