Malatya spor haberleri... Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Malatya haberler... Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular kuvvet çalıştı. Sarı-siyahlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Spor AA / Volkan Kaşik Yeni Malatyaspor Spor Haberler

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