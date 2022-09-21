Malatya haberleri | Fırat Üniversitesi'nde Ahmet Atila dönemi sezon başlamadan bitti

Gelen Malatya haberine göre Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezon için anlaştığı Teknik Sorumlu Ahmet Atila ile yaşanan fikir ayrılıklarından dolayı yollarını ayırdığını duyurdu.

Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezon için anlaştığı Teknik Sorumlu Ahmet Atila ile yaşanan fikir ayrılıklarından dolayı yollarını ayırdığını duyurdu.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Elazığ takımlarından Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, sezon başında anlaştığı Teknik Sorumlu Ahmet Atila ile yollarını ayırdı. Kulüp yönetiminin yaptığı açıklamaya göre genç teknik adamla oluşan maddi sıkıntılardan dolayı yolların ayrıldığı belirtildi. Yönetim kurulunun, 1 Ekim tarihinde başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig öncesi yeni hoca arayışında olduğu ve anlaşmaya varılan ismin en yakın sürede açıklanacağı belirtildi. - ELAZIĞ