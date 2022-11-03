Maçta yaşananlar dilden dile konuşuluyor! Genç futbolcunun hareketi tüm stadı ayakta alkışlattı
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Almanya'daki bir futbol maçında yaşananlar, bir anda gündeme oturdu. Genç futbolcu Jeremie Frimpong, vurduğu topun küçük bir çocuğa çarpmasının ardından hemen tribüne koşarak özür diledi, sonrasında da formasını verdi. Futbolcunun bu hareketi tüm stat tarafından ayakta alkışlandı.
Alman ligi Bundesliga'da oynanan Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçında yaşananlar bir anda spor gündemine oturdu. Mücadelenin ilerlediği dakikalarda 21 yaşındaki genç futbolcu Jeremie Frimpong dışarı çıkan topa ayağının dışıyla vurarak istemeden tribünde maç izleyen küçük bir çocuğu hedef aldı.
MAÇI BIRAKIP YANINA KOŞTU
Jeremie Frimpong, yaptığı yanlışı fark etmesinin ardından hemen tribüne koşarak küçük taraftardan ellerini ikiye birleştirerek özür diledi. Çocuğun ağlamaya devam etmesinin ardından Frimpong bu sefer de çıkarıp formasını verdi.
TÜM STAT AYAKTA ALKIŞLADI
Genç futbolcunun bu hareketi, tüm stadı mest etti. Binlerce futbolsever, ayağa kalkarak 21 yaşındaki futbolcunun klas hareketini alkışladı.
İşte o anlara ait kareler: