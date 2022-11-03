Maçta yaşananlar dilden dile konuşuluyor! Genç futbolcunun hareketi tüm stadı ayakta alkışlattı

Almanya'daki bir futbol maçında yaşananlar, bir anda gündeme oturdu. Genç futbolcu Jeremie Frimpong, vurduğu topun küçük bir çocuğa çarpmasının ardından hemen tribüne koşarak özür diledi, sonrasında da formasını verdi. Futbolcunun bu hareketi tüm stat tarafından ayakta alkışlandı.