Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti: Cesaretli oynayacağız

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde zor bir maç olacağını düşündüğünü ve cesaretli oynayacaklarını belirtti. Futbolcu Renato Steffen ise herkesin bireysel sorumluluğu olduğunu söyledi.

Mattia Croci-Torti: Cesaretli oynayacağız

Mattia Croci-Torti: Zor bir maç olacağını düşünüyorum

"Maç maç ilerlemeyi düşünüyoruz"

Renato Steffen: Herkesin bireysel sorumluluğu var

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)- Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, "Zor bir maç olacak. İyi bir rakibimiz var. Güzel bir statları var. İyi bir sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2'nci maçında Lugano, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşalacak. Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti ve futbolculardan Renato Steffen, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olacağını belirten Mattia Croci-Torti, 'Biz beraberlikle başladık. Bu pozitif gidişatı devam ettirmek istiyoruz. Zor bir maç olacak. İyi bir rakibimiz var. Güzel bir statları var. İyi bir sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız' ifadelerini kullandı.

"CESARETLİ OYNAYACAĞIZ"

3 puan için sahaya çıkacaklarını söyleyen Mattia Croci-Torti, 'Kariyerimdeki önemli maçlardan biri ama daha önce Kiev ve Bükreş ile önemli maçlar yaptık. Şahsi bir duygu benim için. 3 puan için sahaya çıkacağız. İyi takımım var. Cesaretli oynayacağız. Benim açımdan da güzel maç olacağını düşünüyorum ve takımıma güveniyorum' dedi.

"ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Zor bir maç olacağını vurgulayan Croci-Torti, 'Beşiktaş'ın değişik taktikler uygulayan bir takım olduğunu biliyoruz. Çok iyi oyuncuları var. Aboubakar ve diğer oyuncuları sayabilirim. Önemle baktığım konu oyun içinde sık sık taktik değiştiren bir takım. Bunun için zor maç olacağını düşünüyorum' şeklinde konuştu. 41 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş maçında oynatmadıkları oyunculara forma şansı vereceklerini de belirtti.

"MAÇ MAÇ İLERLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Maç maç ilerlemeyi düşündüklerini aktaran Croci-Torti, "Beşiktaş ve Brugge gibi zor takımların bulunduğu zor bir gruptayız. Önümüzde 90 dakika var. En iyi şekilde değerlendirmek durumundayız Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bütçe olarak çok zengin bir durumda olmamamıza rağmen birçok şey başarabilecek takım olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki maça bakacağız? dedi.

RENATO STEFFEN: HERKESİN BİREYSEL SORUMLULUĞU VAR

İsviçre ekibinin 31 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Renato Steffen ise, 'Arkadaşlarımla konuşarak yardım etmek istiyorum. Tecrübeli olmasalar bile herkesin bireysel bir sorumluluğu var. Eninde sonunda bu bir futbol maçı. Belki İsviçre'den daha fazla seyirci olacak ama bu akşamdan hazır olmalarını bekliyorum' değerlendirmesinde bulundu.