Güzelliğiyle büyülüyor! Dünyaca ünlü F1 pilotunun sevgilisi verdiği pozlarla nefes kesti

Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton'ın 24 yaşındaki Juliana Nalu ile birlikte olduğu iddia ediliyor. Güzel fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken genç model sosyal medyadan paylaştığı pozlarla takipçilerinin nefesini kesti.

Dünyanın en iyi Formula 1 pilotları arasında gösterilen Lewis Hamilton'ın Brezilyalı model Juliana Nalu ile birlikte olduğu iddia ediliyor.Güzelliğiyle hayranlarını adeta büyüleyen 24 yaşındaki genç model verdiği cesur pozlarla adından sıkça söz ettiriyor.

DÜNYA TURUNA ÇIKTILAR

38 yaşındaki Mercedes sürücüsü Formula 1'in bitişiyle birlikte dünya turuna başladı ve şu an Antartika'da bulunuyor. 24 yaşındaki Brezilyalı model de şu anda Antartika'da lewis Hamilton ile birlikte tatil yapıyor. RTL'in haberine göre genç model sene başından beri Hamburg'da yaşıyor.

SOSYAL MEDYAYI SALLIYOR

Milano Moda Haftası'nda adından sıkça söz ettiren Brezilyalı model Juliana Nalu'nun Lewis Hamilton ile birlikte olduğu iddia ediliyor. Juliana Nalu sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü model sık sık gittiği yerlerden paylaşım yapıyor. Nalu'nun paylaşımlarına yorum ve beğeniler yağıyor.

İşte güzel modelin Instagram paylaşımları: