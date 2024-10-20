L'Etape Türkiye by Tour de France ilk kez İstanbul'da yapıldı

L'Etape Türkiye by Tour de France ilk kez İstanbul'da yapıldı

Metin ARSLANCAN / İSTANBUL, - L'ETAPE Türkiye by Tour de France, Tour de France ruhu ve kültürü ile ilk kez İstanbul'da düzenlendi.

Bisiklet alanında dünyanın en önemli spor organizasyonlarından Fransa Bisiklet Turu'nun resmi amatör serisi Tour de France'ın yarış heyecanı İstanbul'a taşındı. Türkiye'de ilk kez düzenlenen L'Etape Türkiye by Tour de France 50'den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin bisikletçinin katılımıyla gerçekleşti. Küçüksu Kasrı'ndan başlayan yarışlar 109, 59 ve 6 km aile kategorilerinde koşuldu.

İstanbul Boğazı'nın kıyısında, zarif mimarisi ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Küçüksu Kasrı, L'Etape Türkiye by Tour de France yol bisikleti yarışının başlangıç noktası oldu. Bisikletçiler, yarış rotasında Anadolu Hisarı'na uğradıktan sonra, Avrupa Yakası'na geçmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde pedal çevirdi.

Avrupa Yakası'na geçen sporcuların ilk noktası 15'inci yüzyılda Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fetih hazırlıkları sırasında inşa ettirilen Rumeli Hisarı oldu. Boğaz'ın muhteşem manzarası eşliğinde finiş çizgisine doğru ilerleyen sporcular, Polonezköy'e doğru yol aldı. Karadeniz'in serin sularına uzanan dogˆal sahil şeridiyle göz kamaştıran Riva'dan geçen bisikletçiler, benzersiz bir yarış deneyimi yaşadı.

Yarışın 109 km'lik uzun parkurunu kadınlarda Rise Performans Kulüp'ten Şeniz Pamuk 3 saat 26 dakika 2 saniyelik ile; erkeklerde ise Asperox BikePedia Yarış Takımı'ndan Anton Hrabovskyi 2 saat 55 dakika 5 saniye ile ilk sırada tamamlayarak genel klasman lideri unvanının ve Tour de France'ın geleneksel sarı mayosunun sahibi oldu.

59 km'lik kısa parkurun kazananı kadınlarda 1 saat 43 dakik 38 saniye ile Asperox BikePedia Yarış Takımı'ndan Gökçe Demirsoy olurken; 1 saat 46 dakika 43 saniyelik süresiyle ferdi yarışan Aylin Yüce ikinci, 1 saat 51 dakika 19 saniyelik derecesiyle yine Asperox BikePedia Yarış Takımı'ndan Sevcan Alper Özcan üçüncü olmayı başardı.

Erkeklerde ise ilk sırayı Kırlangıç Bisiklet Kulübü'nden 1 saat 36 dakika 35 saniye ile Murat Uslu aldı. Uslu'yu Asperox BikePedia Yarış Takımı'ndan 1 saat 36 dakika 36 saniyeyle Cengiz Güner ile 1 saat 36 dakika 37 saniyelik süresiyle de Melih Taş takip etti.

Kadınların madalya ve kupalarını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, erkeklerin madalya ve kupalarını ise Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Çağlar İlter ve VISA Türkiye Pazarlama Başkanı Ülkü Yüksel takdim etti.

SARI MAYONUN SAHİBİ ŞENİZ PAMUK VE ANTON HRABOVSKYI OLDU

Tour de France ruhunu Türkiye'ye taşıyan L'Etape'ın Genel Klasman Liderleri sarı mayosuna kavuştu.

Uzun parkuru kadınlarda Rise Performans Kulüp'ten Şeniz Pamuk 3 saat 26 dakika 2 saniyelik ile birinci sırada tamamladı. Pamuk'u 3 saat 46 dakika 39 saniye ile Asperox BikePedia Yarış Takımı'ndan Züleyha Dikbaş ile 3 saat 50 dakika 4 saniye ile Yüzbinkoş Takımı'ndan Aslıhan İkizoğlu Dinç takip etti.

Erkeklerde ise yarışı 2 saat 55 dakika 5 saniyelik süreyle tamamlayan Asperox BikePedia Yarış Takımı'ndan Anton Hrabovskyi, Genel Klasman Liderliğini koruyarak hem sarı mayoyu hem de yarış birinciliğini kazandı. Ferdi yarışan Gökhan Uzuntaş 2 saat 56 dakika 54 saniyelik süresiyle ikinci; Asperox BikePedia Yarış Takımı'ndan ise Ege Onat, 3 saat 2 dakika 17 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, kadınlara madalya ve kupalarını takdim ederken; erkeklerin ise madalya ve kupalarını Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Isabella Dumont verdi.

DAĞLARIN KRALI, BENEKLİ MAYONUN SAHİBİ OLDU

Parkurun 37,5'inci kilometresinde Kavacık'ta geçilen Asperox Dağların Kralı prim kapısında peloton bölündü ve kaçış grubu dikkat çekti. Bu kapıdan ise en hızlı geçen tırmanışçı 3 dakika 21 saniye ile Anton Hrabovskyi oldu. Aynı zamanda benekli mayonun da sahibi olarak en iyi dağcı klasmanına yerleşti.

SPRINT PRİM KAPISI GEÇİLDİ

Küçüksu Kasrı'ndan pedal basmaya başlayan bisikletçiler, sprint prim kapısını 9,8'inci kilometrede Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçti. MG sprint kapısını en hızlı geçen 37 saniye ile Cengiz Güner aynı zamanda kıtalar arası geçiş unvanının da sahibi oldu.

L'ETAPE TÜRKİYE BY TOUR DE FRANCE ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Büyük finişin ardından dereceye giren sporcular kürsüde yerini aldı.

Sarı mayonun sahibi Genel Klasman Liderleri erkeklerde Anton Hrabovskyi'ye mayosunu Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Isabella Dumont; kadınlarda ise birinci Şeniz Pamuk'a ise ödülünü İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan verdi.

Fransa Büyükelçisi Sayın Isabella Dumont "Çok güzel bir yarış oldu ve çok güzel bir gün oldu. Organizatörleri de tebrik ediyorum çünkü bu kadar basit bir iş değil. Organizasyondaki herkesi tebrik ediyorum" dedi.

UZUN PARKURDA DERECEYE GİRENLERE L'ETAPE BY TOUR DE FRANCE BİLETİ

Yarışta kadınlarda ve erkeklerde dereceye giren 6 sporcu L'Etape du Tour de France için iki ayrı fırsatın da sahip oldu.

L'Etape Reward Programı'yla da genel klasmanı birinci sırada tamamlayarak sarı mayonun da sahibi olan Şeniz Pamuk ve Anton Hrabovskyi'ye, L'Etape by Tour de France etkinliklerinden birine katılma ve Fransa'daki L'Etape du Tour için özel kayıt hakkı tanındı.

(LAR)