L'Étape Türkiye by Tour de France 2025 yarışının basın lansmanı yapıldı

GEÇTİĞİMİZ yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve katılımcılarına Tour de France deneyimi yaşatan L'Étape Türkiye by Tour de France'ın 2025 yılı edisyonunun tanıtımı için basın lansmanı düzenlendi. 12 Ekim Pazar günü ikinci kez İstanbul'da gerçekleşecek dev organizasyonun detayları düzenlenen lansmanla paylaşıldı.

Tour de France'ın ikonik yarış atmosferini İstanbul'un eşsiz coğrafyasıyla ikinci kez buluşturacak etkinlik, 2025 yılında Beykoz Spor Ormanı'ndan start alacak. Bisikletçiler Avrupa ve Asya kıtaları arasında uzanan parkurda, tarihi ve doğal güzellikler eşliğinde unutulmaz bir bisiklet deneyimi yaşayacak.

ABD'den İrlanda'ya, Danimarka'dan Polonya'ya, Türkiye'den Yunanistan'a dünyanın en güzel 20 şehrinde Tour de France uzmanları tarafından tasarlanan rotalarda düzenlenen organizasyonun İstanbul etabının hazırlıkları devam ederken, basın lansmanı Sepetçiler Kasrı'nda düzenlendi.

Lansman toplantısına İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, SPX CEO'su Barış Andırınlı, L'Étape by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin ve 78 Event Genel Müdürü ve L'Etape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas ve L'Étape Türkiye by Tour de France 2025 Yarış Direktörü Ensar Efendioğlu katıldı.

ÜNAL KILIÇARSLAN: EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN BÜYÜK BİR ONUR DUYUYORUZ

İstanbul'u bir spor şehri haline getirme hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, "Birleşmiş Milletler'e üye 135 ülkeden daha büyük bir nüfusa sahip olan İstanbul, tarih boyunca üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, eşsiz bir mega kenttir. Böylesine özel bir şehirde ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu tür etkinliklerin yalnızca ilimizi ve ülkemizi değil, aynı zamanda ilgili spor branşlarını da daha görünür kıldığına inanıyoruz. İstanbul'u bir spor şehri haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Bu hedef sadece uluslararası yarışmaları düzenlemekle sınırlı değil. En genç yaşlardan itibaren çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda sporla buluşmalarını sağlamak, bizler için büyük bir öncelik. Çünkü başarılı sporcular yetiştirmenin yanı sıra, sağlıklı ve aktif bireyler için sporun yaşamın vazgeçilmez bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda başta katılımcılarımız ve sponsorlarımız olmak üzere bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

MUHİTTİN ÖZBAY: İSTANBUL'DA KOŞULUYOR OLMASI ÇOK KIYMETLİ

Tour de France'ın L'Étape etabının İstanbul'da yapılacak olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürü Muhittin Özbay, "İki kıtayı buluşturan, medeniyetlerin, sevginin ve sporun şehri İstanbul'da, Tour de France'ın L'Étape ayağını ikinci kez ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biz sadece geleceğin olimpiyat ve dünya şampiyonlarını değil; sporcu doktorları, sporcu mühendisleri, sporcu avukatları da yetiştirmek istiyoruz. Çünkü sporun disiplinini ve ahlakını hayatın her alanına taşımanın önemine inanıyoruz. Bu anlamda Tour de France'ın L'Étape etabının İstanbul'da koşuluyor olması çok kıymetli. Sevgili dostumuz Matthew'un katkılarıyla bu dev organizasyonu ülkemize kazandırmak, gençlerimize ilham verecek bir adım olmuştur. Biz sporu sadece yarıştan ibaret görmüyoruz. Biz sevginin, dostluğun, barışın dili olduğuna inanıyoruz. Sporun birleştirici gücüyle savaşsız, dayanışma içinde bir dünyayı gönüllere yerleştirmek istiyoruz" yorumlarında bulundu.

SEZGİN LÜLE: DAHA FAZLA İNSANI SPORA TEŞVİK EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Organizasyonun bisiklet sporuna ilgiyi artıracağını ifade eden Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, "Sporun farklı branşlarına verdiğimiz destekle hem ulusal ve uluslararası başarıların artacağına hem de daha fazla kişinin sporla ilgilenmesinin, yaşam kalitemizi yükselteceğine inanıyoruz. Bu anlayışla, dünyanın önde gelen bisiklet yarışlarından Tour de France'ın Türkiye etabını, Maximiles Black kart markamız ve iş ortağımız Visa ile ikinci kez desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Çevresel sürdürülebilirliği ve sağlıklı yaşamı destekleyen bu özel organizasyonun, bisiklet sporuna ilgiyi artıracağını, daha fazla insanı spora ve hareketli yaşama teşvik edeceğini düşünüyoruz" dedi.

SAMİLE MÜMİN: SPORU TOPLULUKLARI BİR ARAYA GETİREN GÜÇLÜ BİR EKOSİSTEM OLARAK GÖRÜYORUZ

L'Étape Türkiye'nin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Visa olarak, değerli iş ortağımız İş Bankası Maximiles Black markasıyla birlikte L'Étape Türkiye by Tour de France'ın ana sponsorluğunu ikinci kez üstlenmenin gururunu yaşıyoruz. Sporu; ilham veren, toplulukları bir araya getiren ve ekonomiye dinamizm kazandıran güçlü bir ekosistem olarak görüyoruz. Aynı zamanda turizmin, bacasız sanayi olarak yerel ekonomilere sağladığı katkının da farkındayız. L'Étape Türkiye, bu iki alanın kesişiminde yer alarak, turizmden ticarete, yerelden globale uzanan güçlü bir değer zinciri yaratıyor. Visa olarak, geliştirdiğimiz güvenli ödeme teknolojileriyle yıllardır ülkemizdeki milyonlarca kart sahibinin ve turistin Türkiye'de kolay ve güvenli alışveriş yapmasına olanak sağlıyoruz. Bununla birlikte, turizmin yılın 12 ayına yayılan sürdürülebilir bir ekonomik güç haline gelmesi ve uluslararası ziyaretçilerin ülkemize getirdiği fırsatların Türk işletmeleri tarafından değerlendirilmesi için çalışıyoruz. Bu vizyonla örtüşen L'Étape Türkiye'nin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyor, organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, tüm sporculara başarılar diliyoruz" diye konuştu.

BARIŞ ANDIRINLI: BİSİKLET; ÖZGÜRLÜĞÜN, ÇEVİKLİĞİN VE DOĞAYLA UYUMLU BİR YAŞAM BİÇİMİNİN SİMGESİ

Bisikletin yalnızca bir ulaşım aracı olmadığını söyleyen SPX CEO'su Barış Andırınlı, "SPX olarak 36 yıldır amacımız, daha fazla insanın sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir şekilde sporla iç içe yaşamasını sağlamak. Bisiklet bizim için yalnızca bir ulaşım aracı değil; özgürlüğün, çevikliğin ve doğayla uyumlu bir yaşam biçiminin simgesi. Faaliyet alanımız içinde bisiklet, sadece bir kategori değil, aynı zamanda markamızın duruşunu yansıtan bir değer haline geldi. L'Étape Türkiye, bu vizyonla birebir örtüşen, amatör tutkuyu profesyonel ruhla birleştiren olağanüstü bir organizasyon. Bu iş birliğini yalnızca sponsorluk olarak değil, spora ve topluma katkı sağlayan bir sorumluluk olarak görüyoruz. Tüm paydaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yarışa katılacak tüm sporculara başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

MATHIEU CLANCHIN: TÜRKİYE'YE DÖNMEKTEN DOLAYI HEYECANLIYIZ

Bu yıl yine iki yarışın düzenleneceğini söyleyen ?L'Etape by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin, "Tour de France ve L'Étape by Tour de France Serisi olarak, Türkiye'de ve İstanbul'da yeniden olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk kez L'Étape Türkiye by Tour de France'ı 78 Event'in katkılarıyla dünyanın en güzel L'Étape organizasyonlarından birini hayata geçirmeyi başardık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün efsanevi geçişi, hepimizin hafızasında kalacak en özel anlardan biri oldu. Şimdi, 12 Ekim 2025'te yeniden Türkiye'ye dönmekten ve bu organizasyonu bir adım daha ileriye taşıyarak tüm amatörler, aileler, çocuklar, bisiklet tutkunları ve Tour de France hayranlarına açık bir bisiklet festivali haline getirmekten dolayı son derece heyecanlıyız. Bu yıl yine iki yarış düzenlenecek: 105 km ve 52.4 km parkurların yanı sıra, çocuklar ve aileler için özel etkinlikler de yer alacak. Tour de France'ın ikonik ruhunu deneyimlemek isteyen tüm bisikletseverleri 11-12 Ekim'de Beykoz Spor Ormanı'na bekliyoruz" dedi.

ÖMER KAFKAS: DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN BİSİKLET TUTKUNLARI BİR ARAYA GELECEK

Organizasyonun bisiklet kültürünü yaygınlaştıracak stratejik bir adım olarak gördüklerini ifade eden 78 Event Genel Müdürü ve L'Etape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas, "Bugün burada yalnızca bir spor organizasyonunun değil, aynı zamanda bir vizyonun ve bir yolculuğun lansmanını gerçekleştiriyoruz. L'Étape Türkiye by Tour de France, dünyanın en ikonik bisiklet yarışının ruhunu İstanbul'un kalbine taşıyor. 12 Ekim'de iki kıtayı birbirine bağlayan bu eşsiz parkurda, dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunları bir araya gelecek. Bu organizasyonu yalnızca bir yarış olarak değil, Türkiye'nin spor turizmi hedeflerinin bir parçası, kültürel zenginliklerinin vitrini ve bisiklet kültürünü yaygınlaştıracak stratejik bir adım olarak görüyoruz. Kamu ve özel sektörün, markaların ve medyanın bu vizyon etrafında bir araya gelmesi, sporla büyüyen Türkiye hedefimizin ne kadar güçlü temellere dayandığını ortaya koyuyor. Katkılarınızla, bu etkinlik yalnızca bugünü değil, Türkiye'nin sporla, kültürle ve yaşamla şekillenen geleceğini de etkileyecek" diye konuştu.

ÜÇ PARKUR, TEK HEYECAN: L'ÉTAPE TÜRKİYE İÇİN KAYITLAR SÜRÜYOR

Bisiklet tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanan yarış için erken kayıt indirim fırsatı 21 Mart 2025 Cuma günü sona erdi. Genel kayıt dönemi ise 5 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.

Visa Maximiles Black L'Étape Türkiye by Tour de France, bu yıl da hem amatör hem de profesyonel bisikletçiler için farklı zorluk seviyelerine sahip üç ayrı parkur seçeneğiyle gerçekleştirilecek. Katılımcılar, 122 kilometrelik uzun parkurda dayanıklılıklarını test edebilecek, 52 kilometrelik kısa parkurda ise performanslarını sergileyebilecek. 6 kilometrelik aile parkuru ise her yaştan bisikletseverin güvenli ve keyifli bir şekilde etkinliğe katılım sağlamasına imkan tanıyacak.

BEYKOZ SPOR ORMANI'NDA BİSİKLET FESTİVALİ

İstanbul'un tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve iki kıta arasında uzanan eşsiz konumu sayesinde sporcular, yalnızca bir yarışa değil aynı zamanda kültürel bir yolculuğa da çıkacak. Yarışın startı Beykoz Spor Ormanı'ndan verilecek; sporcular, parkurlar boyunca Boğaz manzarası eşliğinde pedal çevirecek.

L'Étape Türkiye by Tour de France, yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesine geçerek; turizm, kültür ve sürdürülebilir ulaşım konularında da farkındalık yaratmayı hedefliyor. Organizasyon kapsamında çeşitli yan etkinlikler, çocuklar ve aileler için eğlenceli aktiviteler ile bisiklet kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik özel alanlar da yer alacak.

L'ÉTAPE TÜRKİYE BY TOUR DE FRANCE 2025 - PARKUR BİLGİSİ

L'Étape Türkiye by Tour de France, 12 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'un Beykoz ilçesinde, doğal güzellikler ve teknik zorluklarla örülü uzun ve kısa olmak üzere 2 parkurda düzenlenecek. L'Étape Türkiye by Tour de France 2025 etkinliğinin uzun parkurunda katılımcılar, Boğaz'dan Karadeniz kıyılarına, orman yollarından tarihi yerleşimlere uzanan 105 kilometrelik zorlu ve panoramik bir rota üzerinde pedal çevirecek. Yarışın başlangıç ve bitiş noktası Beykoz Spor Ormanı olacak.