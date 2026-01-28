L'Etape Series by Tour de France 2026'da Marmaris'te Başlıyor

DÜNYANIN en prestijli bisiklet yarışı Tour de France'ın amatör serisi L'Etape Series by Tour de France 2026 yılında Marmaris'te düzenlenecek ilk etabı için basın lansmanı düzenlendi.

Dünyada 20 ülkede 35 şehirde binlerce bisiklet tutkunun katılımı ile gerçekleştirilen Tour de France'ın amatör serisi L'Etape Series by Tour de France, 2026 yılında Türkiye'de iki ayrı şehirde düzenlenecek. Tour de France'ın ikonik yarış atmosferi 7 Haziran'da Marmaris'te, 20 Eylül'de ise İstanbul'da bisiklet tutkunlarıyla buluşacak.

L'Etape by Tour de France'ın Türkiye'deki yeni durağı Marmaris yarışı heyecanı düzenlenen basın lansmanı ile tanıtıldı. Düzenlenen toplantıya; Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama İletişimi Birim Müdürü Gökçe Görgülü Ölçer, Visa Türkiye Pazarlama Başkanı Ülkü Yüksel, Yüce Auto-Škoda Pazarlama Müdürü Burcu Bozkurt Şafaklıoğlu, A.S.O. L'Étape Series by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin, A.S.O. Strateji ve İş Geliştirme Proje Müdürü Marin Grisard ile L'Etape Türkiye by Tour de France Organizasyon Direktörü ve 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas katıldı.

HALİL SERDAR CEVHEROĞLU: KENTİN MARKA DEĞERİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu "Muğla; iklim çeşitliliği, doğal coğrafyası ve ulaşım olanaklarıyla bisiklet sporu için son derece elverişli bir destinasyon. Marmaris ise doğası, parkurları ve altyapısıyla L'Etape by Tour de France gibi dünya çapında ilgi gören bir organizasyon için güçlü bir ev sahibi. Bu yarışın Marmaris'te gerçekleşmesi, kentin marka değerine önemli katkı sağlayacak ve dünya genelindeki sporseverlere Marmaris'i tanıtacaktır. Federasyonumuz ve tüm paydaşlarla birlikte bu organizasyonun en iyi şekilde gerçekleşmesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

NURULLAH KAYA: MARMARİS İÇİN UZUN VADELİ BİR KAZANIM OLACAĞINA İNANIYORUZ

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "L'Etape by Tour de France Marmaris, kentimizin marka kimliğiyle güçlü biçimde örtüşen, şehri ortak bir vizyon etrafında buluşturan çok kıymetli bir organizasyon. Kamu kurumları, yerel yönetimler, STK'lar ve sektör temsilcileriyle birlikte Marmaris olarak bu organizasyona sahip çıkıyoruz. 2026 yılının 'Gençlik Yılı' ilan edilmesiyle birlikte, gençleri sporla buluşturan, sağlıklı yaşamı ve çevre bilincini teşvik eden bu tür uluslararası etkinliklerin önemi daha da artmaktadır. Bu organizasyonun gençlerimiz için ilham verici, Marmaris için ise uzun vadeli ve sürdürülebilir bir kazanım olacağına inanıyoruz" dedi.

ACAR ÜNLÜ: AMACIMIZ BİSİKLET KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİ

Kıymetli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını dile getiren ?Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "L'Etape by Tour de France Marmaris, 123 yıllık Tour de France geleneğini Marmaris'in doğası ve spor vizyonuyla buluşturan çok kıymetli bir organizasyon. Marmaris; bisiklet yolları, parkurları ve doğal altyapısıyla bu organizasyon için güçlü bir destinasyon. Amacımız bu yarışın kentte sürdürülebilir şekilde yerleşmesi, bisiklet kültürünün gelişmesi ve Marmaris'in spor ve turizm markasına uzun vadeli katkı sağlaması. 90 ülkede yayınlanacak bu uluslararası organizasyonun Marmaris'e önemli bir değer katacağına inanıyoruz" diye konuştu.

METİN CENGİZ: UNUTULMAZ BİR DENEYİM OLACAK

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, "Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak, amatör bisikletçilerin de tıpkı profesyoneller gibi trafiğe kapalı ve güvenli parkurlarda yarışabildiği organizasyonları çok önemsiyor ve destekliyoruz. Geniş bir yaş aralığında, kadın ve erkek sporcuları bir araya getiren bu tür etkinliklerin bisiklet kültürünün yaygınlaşmasında önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. Dünya genelinde milyonlarca bisiklet severi buluşturan ve yüksek bir uluslararası marka değerine sahip olan L'Etape by Tour de France'ın Marmaris'te düzenlenecek olması, spor turizmi, yerel ekonomi ve bisiklet kültürü açısından ülkemize değerli katkılar sunacaktır. 7 Haziran 2026'da Marmaris'in eşsiz doğası ve bisiklet dostu altyapısıyla ev sahipliği yapacağı bu organizasyonun, sporcular ve ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim olacağına inanıyoruz. Bu önemli organizasyona destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza güvenli ve keyifli bir yarış diliyorum" dedi.

GÖKÇE GÖRGÜLÜ ÖLÇER: YARIŞIN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama İletişimi Birim Müdürü Gökçe Görgülü Ölçer, "Katılımcılara Tour de France deneyimini yaşatan bu eşsiz atmosferi, bu yıl İstanbul'un yanı sıra Marmaris'e de taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Yarışın Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenmesiyle bisikleti bir yaşam biçimi olarak yaygınlaştıracağını, daha fazla insanı spora ve sağlıklı yaşama teşvik edeceğini düşünüyoruz. Bisikletçilere İstanbul gibi Asya ve Avrupa'yı birleştiren, tarihi, kültürel ve doğal zenginliğiyle öne çıkan benzersiz metropolün yanı sıra, Marmaris gibi doğası ve turizm potansiyeliyle dikkati çeken bir merkezde pedal çevirme imkanı sunulması, ülkemizin tanıtımı açısından da çok değerli" şeklinde konuştu.

ÜLKÜ YÜKSEL: İLK KEZ MARMARİS'TE YAŞATILMASI AYRI BİR GURUR KAYNAĞI

Visa Türkiye Pazarlama Başkanı Ülkü Yüksel, "Tour de France'ın global bir marka olarak 120 yılı aşan mirasının Türkiye'de ve bu yıl ilk kez Marmaris'te yaşatılması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Marmaris'in doğası, coğrafyası ve spor dostu iklimi, bölgenin uluslararası spor turizminde bir cazibe merkezi olmasını destekliyor. Visa olarak böylesi bir destinasyonun küresel bir organizasyonla buluşmasının ülkemizin tanıtımına ve yerel ekonomiye sağladığı katkıları son derece kıymetli görüyoruz. İş ortağımız İş Bankası'nın Maximiles Black markasıyla birlikte bu değerli organizasyonun üç yıldır isim sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

BURCU BOZKURT ŞAFAKLIOĞLU: BİSİKLET KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞMASINI AMAÇLIYORUZ

Yüce Auto-Skoda Pazarlama Müdürü Burcu Bozkurt Şafaklıoğlu, "Skoda olarak bisiklet tutkumuz, markamızın DNA'sından geliyor. Kurucularımız Laurin & Klement, kurdukları Slavia bisiklet fabrikasıyla Skoda'nın temellerini attılar. Bu vizyon doğrultusunda, markamızın global bisiklet iş birliklerinin yanı sıra Skoda Türkiye olarak ülkemizdeki bisiklet etkinliklerine destek vererek, bu sporun ve bisiklet severlerin hikayelerine katkıda bulunuyor, bisiklet kültürünün yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Bu nedenle verdiğimiz destek, bizim için yalnızca bir sponsorluk değil. 2026 yılında da L'Etape Türkiye yarışlarının bir parçası olmaktan duyduğumuz memnuniyetle, tüm sporculara başarılar diliyoruz" yorumlarında bulundu.

MATHIEU CLANCHIN: BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ

A.S.O - L'Etape Series by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin, "Bugün burada L'Etape Marmaris by Tour de France'ın duyurusunu yapmak için bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Marin'in de bugün aramızda olmasından ayrıca mutluyum; çünkü 78 Events ile L'Etape Series arasındaki bağı kurmamıza yardımcı olan ve bu projenin hayata geçmesini sağlayan kişi, Noé ile kendisidir. Bu yeni etkinliği ve Türkiye'deki ikinci organizasyonumuzu duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul'daki başarıyla aynı seviyeye ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

MARIN GRISARD: MARMARİS'İN SERİYE KATILMASINDAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ

A.S.O - Strateji ve İş Geliştirme Proje Müdürü Marin Grisard, "Marmaris'in L'Etape by Tour de France serisine katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yeni organizasyonla birlikte seri, 2026 yılında dünya genelinde rekor 35 etkinliğe ulaşacak. Şili, Arjantin, İtalya ve Paraguay'ın ardından Marmaris'in de takvime eklenmesi, serinin küresel başarısının güçlü bir göstergesi. ASO olarak, Tour de France ruhunu dünyanın dört bir yanına taşıyan, güvenilir ve uzun soluklu organizatörlerle çalışmaktan gurur duyuyoruz. Takvimin yeni ülkelerle genişlemesi ve mevcut iş ortaklarımızın büyümesi bizim için son derece cesaret verici. Türkiye'de ise çok güçlü bir iş ortağıyla çalışıyoruz. İstanbul'daki başarının ardından 78 Events, L'Etape Marmaris by Tour de France organizasyonunu da aynı profesyonellik, tutku ve kalite anlayışıyla hayata geçirecek. Bu yaklaşımları, uluslararası lisans ağımız için gerçek bir referans niteliğinde" ifadelerinde bulundu.

ÖMER KAFKAS: TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE DAİR GÜÇLÜ BİR VİZYONU PAYLAŞIYORUZ

L'Etape Türkiye by Tour de France Organizasyon Direktörü & 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas ise, "Bugün burada yalnızca bir organizasyonu değil; spor, sağlık, sürdürülebilirlik ve spor turizmi odağında Türkiye'nin geleceğine dair güçlü bir vizyonu paylaşıyoruz. L'Etape Series by Tour de France, dünyanın en büyük spor markalarından biri olan Tour de France'ın, amatör sporcuları şehirler ve destinasyonlarla buluşturan en prestijli global organizasyonlarından biridir.

Bu markayı Türkiye'ye getirirken hedefimiz netti: Bu sadece bir yarış değil, Türkiye'nin spor turizminde üst lige çıkış hamlesi olacaktı. İstanbul'da iki kez başarıyla gerçekleştirdiğimiz L'Étape Türkiye ile binlerce sporcuya ve milyonlarca erişime ulaşan iletişim ve yayın gücünü bir araya getirerek bu vizyonu somut şekilde hayata geçirdik. Bugün L'Etape Türkiye, uluslararası takvimde güçlü bir referans noktasıdır. Şimdi bu başarıyı; doğası, iklimi, altyapısı ve vizyoner yaklaşımıyla öne çıkan Marmaris'e taşıyoruz. L'Etape Marmaris, sürdürülebilirlik ilkeleriyle tasarlanan, sağlıklı yaşamı teşvik eden ve yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlayan güçlü bir spor turizmi projesidir. Bisikletin düşük karbon ayak iziyle sürdürülebilir destinasyonların merkezinde yer alması, Muğla ve Marmaris için stratejik bir tercihtir. L'Etape Marmaris by Tour de France, sadece bir yarış değil; gençlere ilham veren, kalıcı bir değer yaratma projesidir" dedi.

TOUR DE FRANCE KÜLTÜRÜ MARMARİS'İN TARİHİ VE DOĞASIYLA BULUŞUYOR

Tour de France'ın global yarış mirasıyla şekillenen L'Etape Marmaris by Tour de France, Alpler ve Pireneler'de yazılan Tour de France efsanelerinin ruhunu amatör bisikletçiler için Akdeniz ve Ege'nin kesişim noktasına taşıyor. Zorlu tırmanışlar, yüksek irtifa kazanımları ve dayanıklılığı test eden etaplar, Marmaris'i uluslararası bisiklet kültürünün simge noktalarından biri haline getirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, Marmaris'i yalnızca bir tatil destinasyonu değil; dört mevsim spor yapılabilen, bisiklet turizmiyle sürdürülebilir tanıtım sağlayan bir merkez olarak konumlandırıyor.

DAĞLARIN RİTMİNDE BİR YARIŞ: MARMARİS PARKURLARI

Marmaris etabı, Tour de France ruhuna uygun şekilde tırmanış ağırlıklı ve teknik parkurlarıyla öne çıkıyor. Akdeniz'in eşsiz doğası içinde tasarlanan rotalar, amatör bisikletçilere profesyonel bir yarış deneyimi sunmayı hedefliyor.

Uzun Parkur -96 kilometre (Dağ Etabı): Sert ve uzun tırmanışlar, yüksek irtifa kazanımı ve teknik inişlerle dayanıklılık odaklı bir mücadele.

Kısa Parkur - 66 kilometre (Dağ Etabı): Daha kısa mesafede yüksek tempo, teknik virajlar ve dağlık karakter.

L'Etape Marmaris by Tour de France'ta kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular, Fransa'da düzenlenen L'Etape du Tour'a katılım hakkı kazanacak. L'Etape Türkiye ve L'Etape Marmaris için kayıtlar, yarış takvimine bağlı olarak belirlenen tarihe kadar devam edecek.