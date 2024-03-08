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Kuruçay Beldesi Orta Okulu Öğrencileri Golf ile Tanıştı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesindeki öğrenciler, okul bahçesine kurulan mini golf sahasında golf ile tanıştı. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde golf oynayarak bu spor dalı hakkında bilgi aldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde öğrenciler golf ile tanıştı.

Kuruçay Beldesi Orta Okulu, öğrencilerini golf ve tenisle tanıştırdı. Okul bahçesine kurulan mini golf sahasında oynayan öğrencilerin, oldukça heyecanlı olduğu görüldü. İlk kez gördükleri mini golf sahasına ilgi gösteren öğrenciler, öğretmenleri Fatma Özhan'ın yardımıyla golf oynadı, bu spor dalı hakkında bilgi aldı.

Kuruçay İlköğretim Okulu Beden Eğitimi öğretmeni Fatma Özhan, amacının öğrencilere bütün spor branşlarını tanıtmak olduğunu belirtirek, "Amacımız öğrencilere tüm spor branşlarını tanıtmak idi. Biz de ne yapabiliriz? Kendi beldemizde golfu nasıl tanıtabiliriz diyerek bir simülasyonunu yaptık. Malzemeleri kendimiz aldık. Düzeneğimizi kurduk, güzel bir düzeneğimiz oldu. Çocuklar da golf sporunu tanımış oldu böylelikle. Golf tahtamız yok, ya da sopamız yok ama bunun yerine kullanabileceğimiz mutlaka alternatif çıkarabiliriz diye düşündükten sonra süpürgelerimizi kullandık. Farklı ama bence güzel bir oyun oldu" dedi.

Öğrenciler de golf oyununu beğendiklerini belirterek, bu oyunu kendilerine öğreten öğretmenlerine teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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