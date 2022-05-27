İstanbul'dan otobüslerle dönen Sivaslıların kentte kupa sevinci - Haberler

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İstanbul'dan otobüslerle dönen Sivaslıların kentte kupa sevinci

Demirören Haber Ajansı - Hüsnü Ümit Avcı - Spor
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İstanbul'dan otobüslerle dönen Sivaslıların kentte kupa sevinci

DEMİR Grup Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından taraftarlar otobüslerle kente geldi.

DEMİR Grup Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından taraftarlar otobüslerle kente geldi. Kent meydanında taraftarlar meşaleler yakarak kupa sevinci yaşadı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçında Yukatel Kayserispor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmalarda 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu. Sivas Belediyesi'nin organizasyonuyla 200 otobüsle geldikleri İstanbul'daki kupa finalinde takımlarını yalnız bırakmayan kırmızı-beyazlı taraftarlar, aynı otobüslerle kente döndü. Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda otobüslerden inen taraftarlar, meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Taratftarlar ayrıca İnönü Bulvarı üzerinde yürüyüş yaparak takımları lehine slogan attı. Taraftarlar daha sonra tekrar otobüslere binerek tezahüratlar eşliğinde şehir turu yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Spor

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