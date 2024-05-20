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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Spor Oyunları Futbol Türkiye Finalleri Samsun'da Başladı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Spor Oyunları Futbol Türkiye Finalleri Samsun'da başladı. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yapılacak olan karşılaşmalar sonunda Türkiye şampiyonu belli olacak. Final grubunun açılış seremonisi İlkadım Suni Çim Saha'da yapıldı. A Grubu'nda Kocaeli, Diyarbakır, Karaman, Ağrı ile B Grubu'nda Yozgat, Ardahan, Kastamonu ve Manisa olmak üzere 8 takım şampiyonluk için mücadele verecek. Karşılaşmalar 20-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında oynanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Spor Oyunları Futbol Türkiye Finalleri Samsun'da başladı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yapılacak olan karşılaşmalar sonunda Türkiye şampiyonu belli olacak. Final grubunun açılış seremonisi İlkadım Suni Çim Saha'da yapıldı. A Grubu'nda Kocaeli, Diyarbakır, Karaman, Ağrı ile B Grubu'nda Yozgat, Ardahan, Kastamonu ve Manisa olmak üzere 8 takım şampiyonluk için mücadele verecek.

Karşılaşmalar 20-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında oynanacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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