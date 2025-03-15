Canlı anlatım! İlk yarının sonunda gol geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmada ilk düdük saat 20.30'da çaldı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi olarak Robert Schröder görev yapıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligdeki 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 44 puanla 4. sırada girdi. Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Konyaspor ise Süper Lig'de geride kalan bölümde yaptığı 26 müsabakada 7'şer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya temsilcisi, 12 maçta kaybederken topladığı 28 puanla 14. basamakta yer alıyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmayı Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın golleriyle 2-0 siyah-beyazlılar kazanmıştı.

İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Melih, Aleksic, Tunahan, Yusuf, Melih Bostan.

Beşiktaş : Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

CANLI ANLATIM

45' İlk yarının sonuna 6 dakika ilave edildi.

45' GOOOLLL! Konyaspor 1-0 Beşiktaş (Uğurcan Yazğılı)

44' Joao, Mario orta alanda Melih İbrahimoğlu'na faul yaptı.

44' DİREKTEN DÖNDÜ! Gedson Fernandess, ceza yayının az gerisinden sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direkten geri döndü.

42'Masuaku, ceza yayının gerilerinden sol ayağının üstüyle şutunu çekti. Kaleci Deniz, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

41' Gedson, ceza yayının gerilerinden kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.

40' İlk yarıda son 5 dakikalık bölüme girdik.

39' Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Paulista'nın kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı gitti.

38'Rashica'nın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunnmaya çarpan top dışarı gitti. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

36' Tayyip Talha, rakip ceza sahasında Yusuf Erdoğan'a faul yaptı.

35' Guilherme, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Masuaku, topu dışarı gönderdi. Konyaspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

34' Rsahica'nın kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak doğrudan dışarı gitti.

33' Masuaku, sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi ancak Ndao araya girerek topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

31' Yusuf Erdoğan, rakip yarı alanın solunda Tayyip Talha'nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Konyaspor, serbest vuruş kullanacak.

30' Mücadelenin üçte birlik kısmını geride bıraktık.

29' Kullanılan köşe vuruşunda kaleci Deniz, topu çift yumrukla uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

28' Gedson Fernandes, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmada Adil, topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

28' Ndao, hakem Ali Şansalan'a itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

27' KIRMIZI KART! Hakem Ali Şansalan VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal edip Melih Bostan'a kırmızı kart gösterdi.

26' Hakem Ali Şansalan, pozisyonu izlemek için VAR uyarısıyla pozisyonu monitörde izlemeye davet etti.

25' Hakem Ali Şansalan, Paulista'ya yapılan faul pozisyonu için VAR odasıya iletişim halinde.

24' Melih Bostan, orta alanda Paulista'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

21' Adil, savunmadan rakip kaleye hareketlenen Yusuf'a uzun bir top gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

18' Uduokhai, orta alandan rakip kaleye hareketlenen Ciro Immobile'ye uzun bir top gönderdi. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

16' DİREKTEN DÖNDÜ, OFSAYT! Orta alandan sol kanata hareketlenen Melih Bostan'a gönderilen topta Melih, ceza sahasına yerden çevirdi. Aleksic'in tek vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

15' Mücadelenin bu dakikasında Konyaspor %49-%51 Beşiktaş topa hakim.

14' Ndao, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Aleksic'in kafa vuruşu yandan farklı şekilde dışarı gitti.

10' Mücadelede on dakikalık bölümü geride bıraktık.

9' Kullanılan köşe vuruşunda Adil kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

8' Yusuf Erdoğan, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Tayyip Talha, topu dışarı gönderdi. Konyaspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

4' Joao Mario, orta alandan topu taşıyıp yaydan ceza sahasına hareketlenen Rafa Silva'ya derin bir top gönderdi ancak savunmada Adil araya girerek tehlikeyi önledi.

2' Kullanılan köşe vuruşunda Adil'in kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı gitti.

2' Kullanılan köşe vuruşunda Uduokhai, topu karşıladı ve dışarı gönderdi. Konyaspor, bu kez sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Yusuf Erdoğan, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Tayyip Talha topu karşıladı. Konyaspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Mücadele Konyaspor'un santra atışıyla başladı.