Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, Bolu'da oynanan Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Üsküdar Belediyesi'ni 44-33 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Avrupa'da tarihi bir başarı elde ederek kupayı Türkiye'ye getiren Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda da yoluna kayıpsız devam ediyor. Avrupa Şampiyonu apoleti ile çıktığı ilk maçta, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Üsküdar Belediyesi ile karşılaşan Konyaaltı ekibi, rakibini 44-33 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Karşılaşma öncesinde Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Avrupa'da elde ettiği tarihi başarı dolayısıyla Konyaaltı Belediye SK oyuncularını tek tek tebrik ederek çiçek takdim etti. Avrupa kupasından sonra Türkiye kupasını da kazanmak isteyen Konyaaltı Belediye SK, 12 Mayıs Cuma günü 12.30'da oynanacak Kastamonu-Tekirdağ maçının galibiyle, Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda yarı finalde karşılaşacak.

Konyaaltı ekibinin rehavete kapılmadan yoluna devam ettiğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Pazar günü bizlere yaşattıkları mutluluğun tarifi yok. Ama daha alınacak kupalar var. Takımımız yoluna kayıpsız bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu kupayı da Konyaaltı'na getirerek şehrimize çifte mutluluk yaşatırız" diye konuştu.

Türkiye kupasının ilk maçını zorlanmadan kazandıkları için mutlu olduklarını aktaran Başantrenör Birol Ünsal da "Takımımız Bolu'ya yorgun gelmesine rağmen, ilk maçı zorlanmadan kazandı. Önümüzde çok zorlu bir yarı final maçı var. Umarım o maçı da kayıpsız geçerek finale kalan taraf oluruz" dedi.