Kocaelispor'un Sağ Bek Oyuncusu Oğuz Ceylan: '13 Final Maçımız Var'

Kocaelispor'un sağ bek oyuncusu Oğuz Ceylan, 13 final maçlarının kaldıklarını belirterek, "Bu 13 final maçını tek tek geçerek, gemiyi en iyi şekilde limana kupayla yanaştırmak istiyoruz" dedi.

Kocaelispor'un deneyimli futbolcusu Oğuz Ceylan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ceylan, ligin ikinci yarısına iyi başladıkları söyleyerek, "Manisa maçı aslında galip gelebileceğimiz bir maçtı, talihsizlikler yaşadık ama son 3 haftada alınan 3 galibiyet var. Zaten bu saatten sonra son 13 final maçımız var. Bu 13 final maçını tek tek geçerek, gemiyi en iyi şekilde limana kupayla yanaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

"Telafisi olmayan haftalara girdik"

Devre arası kampında sakatlandığını hatırlatan Ceylan, "Çok şükür 2 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. Tabii eksiklerim var. Sonuçta takımdan 1 ay uzak kalmak zor bir süreç. Forma şansı gelince de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü artık telafisi olmayan haftalara girdik. Zaten takımda oynayan arkadaşlarımız da elinden gelen her şeyi yapıyor. Oynayıp, oynamamanın bir anlamı yok. Saha dışından, tribünden de destek veririz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ