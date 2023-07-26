Kocaelispor, Düzce'de çift antrenman yaptı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam eden Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular daha sonra top kapma, pas, pres ve şut çalıştı.

Yeşil-siyahlı ekip, akşam antrenmanında ise ikili mücadelenin yanı sıra kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon çalışması yaptı.