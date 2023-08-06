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Kılıçdaroğlu, Milli Okçumuz Mete Gazoz'u Tebrik Etti

Spor Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan, bizlere büyük bir gurur yaşatan milli okçumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz için tebrik mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan, bizlere büyük bir gurur yaşatan milli okçumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum."

Kaynak: ANKA / Spor

Kemal Kılıçdaroğlu Mete Gazoz Dünya Spor Haberler

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