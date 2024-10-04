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Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
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Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, açtığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın durumu ve Icardi ile Barış Alper hakkındaki iddialarla ilgili konuşan Kerem, Fenerbahçe için ise çarpıcı ifadeler kullandı. 25 yaşındaki futbolcu, "Bu sorunun artık sorulmaması lazım. Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar (gülerek)" dedi.

Benfica'ya transfer olan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, bir platformda açtığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'DA DÜŞÜŞ YOK"

Di Maria ile aran nasıl sorusuna, "Benim Arjantinliler ile aram genelde iyi oluyor. Seviyorum Arjantinliler'i. Takımdaki herkesle aram iyi" şeklinde cevap veren Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray hakkında da "Ben de sizler gibi Galatasaray taraftarıyım. Tabii ki üzülüyorum ama futbolda inişler ve çıkışlar oluyor. Buna biraz anlayış göstermeliyiz. Oradaki insanların üzülmesi daha normal. Takıma destek olmak gerekiyor. Galatasaray her zaman bu süreçleri atlatabilen çok güçlü bir takımdır. İki maç berabere kalınmış. Düşüşlük bir durum da yok şu anda Galatasaray'da" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

HARRY POTTER SEVİNCİ

Sakatlık sorularına "Sakatlığım ciddi değil. Koruma amaçlı oyundan çıktım" cevabını veren Kerem, Harry Potter sevinci hakkında şunları söyledi;

"Tesislerde 'Harry de buradaymış' dediler, Fatih Hoca da 'bir sihrini göremedik' dedi. Ertesi hafta da gözlükle bir fotoğraf paylaşmıştım. Ondan sonra bu sevinci kullanmaya başladım."

Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

ICARDI VE BARIŞ ALPER CEVABI

Icardi ve Barış Alper ile olan arkadaşlığı hakkında çıkan dedikodulara cevap veren Kerem Aktürkoğlu, "Mauro Icardi ile bizim aramızda bir şey yok. Ben onu o da beni seviyor. Galatasaray'daki takım arkadaşlarımla sürekli konuşuyoruz. Barış Alper ile küs değiliz. Konuşuyoruz. Hayatın akışı, her zaman herkesle çok çok samimi olup güzel şeyler paylaşmayabilirsin hayatta. Barış çok çok iyi bir oyuncu" açıklamasını yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

"TÜRK FUTBOLCULARA DESTEK OLUN"

Türk futbolcular hakkındakonuşan milli yıldız, "Türk oyunculara biraz daha destek olun. İnanın en fazla Türk oyuncular istiyor, en fazla onlar bu kulübü sahipleniyor. Yunus, Abdülkerim, Berkan... ne varsa onlarda var. Kötü günde destek vermek büyüklüktür. Tabii ki biz de üzülüyoruz" dedi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Hangi takımı tuttuğu da sorulan Kerem, "Bu sorunun artık sorulmaması lazım. Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar (gülerek)" diye konuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Fenerbahçe Benfica Sözler Futbol Spor

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Yorumlar (2)

Köksal Çelik:

Benfica ya gittiği halde kuşlara saplamaya devam ediyor reiz

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tarık usta:

biz fransız değiliz Türküz

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