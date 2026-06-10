Kenan Yıldız: Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki parlayan yıldızı

Kenan Yıldız, Türkiye'nin üçüncü olarak tarihi başarıya imza attığı 2002 Dünya Kupası oynanırken henüz doğmamıştı.

Bugün ise Türkiye'nin 24 yıl sonra yeniden boy göstereceği turnuvada en çok umut vadeden genç yetenekler arasında gösteriliyor.

Transfermark'ın güncel verilerine göre, İtalya'nın önde gelen takımlarından Juventus'un da yıldızlarından olan Kenan Yıldız'ın piyasa değeri 75 milyon euro.

Milli futbolcu bu klasmanda, İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in (güncel piyasa değeri 90 milyon euro) ardından ikinci sırada.

FIFA'nın "Dünya Kupası'nın harika çocukları" listesine aldığı Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005'te Alman bir anne ve Türk bir babanın oğlu olarak Almanya'nın Regensburg kentinde doğdu.

Altı yaşında Bayern Münih akademisine giren Kenan, 11 yıl boyunca Alman kulübün altyapı takımlarında oynadı.

Kenan'ın kaderini değiştiren gelişme ise 2022'de henüz 17 yaşındayken Juventus'a transfer olması oldu.

Juventus, önce 19 yaş altı, sonra B, sonunda da A takımında forma verdiği Kenan için bonservis ücreti ödemedi. Bu, İtalyan takımı için büyük bir transfer başarısı oldu.

Kenan, İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport'a Mart ayında verdiği söyleşide bu kararın arka planını şöyle anlatmıştı:

"Bayern'de çok fazla sorun vardı. Orada 11 yıl kaldım ve asla onların güvenini hissetmedim, her zaman benden daha iyi biri vardı. Ayrılmak kolay, hatta doğal oldu diyebilirim."

'Sezonun yükselen yıldızı'

Kenan Yıldız, ilk kez 2023 sonbaharında Juventus'un A Takım kadrosunda yer buldu. A takımda ilk golünü yılın Aralık ayında Frosinone'ye karşı attı.

Eylül 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'e karşı attığı golle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç Juventus oyuncusu oldu.

Bu rekor daha önce 1995'ten bu yana, Kenan'ın forma numarasını (10) devraldığı Alessandro Del Piero'ya aitti.

Kenan, 2025-2026 sezonunda 10 golle Juventus'un Seria A'daki en golcü futbolcusu oldu.

Serie A'dan yapılan açıklamada, milli futbolcunun fotoğrafı paylaşıldı " Kenan Yıldız, sezonun yükselen yıldızı" denildi.

'Asla para için oynamadım'

Kenan Yıldız Juventus'ta; Michel Platini, Roberto Baggio ve Alessandro Del Piero gibi kulübün bazı efsanevi futbolcuların taşıdığı 10 numaralı formayı giyiyor.

Bugün takım için "gözden çıkarılamayacak tek isim", "kulübün geleceği" diye anılıyor.

Kendisi de Juventus'ta çok mutlu olduğunu, sözleşmesini Haziran 2030'a kadar uzatma kararında bunun etkili olduğunu söylüyor:

"Ben hiçbir zaman para için oynamadım, kendimi geliştirmek için oynadım. Paranın bir sonuç olduğunu düşündüm hep.

"İşin bu kısmıyla ailem ilgileniyor. Aileme sadece Juve'de çok mutlu olduğumu söyledim.

"Dört yıldır burada bulunuyorum ve herkes bana her zaman büyük bir güven gösterdi, örneğin Bayern'de eksik olan türden bir güven."

Babası Engin Yıldız, çocukluğundan itibaren futbol hayatının köşe taşı olmuş. Hatta, oğluna özel antrenman programları oluşturmak için saatlerce YouTube videoları izleyip analizler hazırlamış.

Geçmişte oto tamir işiyle uğraşan babası ile bir süre İtalya'da eğitim alan ve İtalyanca konuşan annesi Beate bugün oğullarının menajerliğini yapıyor.

'Babam, en uzun süre çalıştığım antrenör'

Kenan Yıldız, anne-babasının futbol tutkusuna etkisini FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan söyleşide şöyle anlatmıştı:

"[Babamın] Bu ilhamı nasıl bulduğunu gerçekten bilmiyorum. Yaklaşık üç yaşındayken beni futbol sahalarına götürmeye başladı, bana sporun temellerini öğretti; bunları da kendisi YouTube videolarını analiz ederek öğrenmişti. Ayrıca, birlikte maç izlerken bana, 'Şu oyuncunun ne yaptığına dikkatlice bak' derdi.

"Sonra, küçük yaşlardan itibaren antrenmanlara benimle birlikte geldi, büyük çocuklarla oynadım. Tüm futbol kariyerim boyunca bana eşlik etti.

"Profesyonel bir futbolcu olmam, ebeveynlerim sayesinde. Annem futbol dışında, okulda ve her şeyde bana yardımcı oldu. Ebeveynlerim zihinsel olarak güçlü olmamı ve asla pes etmememi sağladı."

Kenan, Bayern Münih akademisine girince okul sonrası Regensburg'daki evlerinden, 120 km uzaklıktaki Münih'e gitmeye başlamış.

Corriere dello Sport söyleşisinde o günler için "Dört yıl boyunca, okuldan hemen sonra eve gelir, futbol çantamı alırdım ve babam beni Münih'e götürürdü. Haftada üç kez, akşam dokuzda, çoğu zaman daha geç saatlerde eve dönerdik...10 yaşıma geldiğimde Münih'e taşındık" demiş ve babası için şunları söylemişti:

"Babam Engin, bugüne kadar en uzun süre birlikte çalıştığım antrenörüm, çok küçük yaşlardan beri günde en az altı saat."

Milli formayla ilk golünü doğduğu Almanya'ya attı

Kenan Yıldız bugüne dek Türkiye A Milli Takımı formasıyla 28 maçta beş gol attı.

Türkiye formasıyla ilk maçına 12 Ekim 2023'teki Hırvatistan karşılaşmasıyla çıktı.

İlk golünü ise 18 Kasım 2023'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda, doğduğu ülke Almanya'ya attı.

Kenan, Türkiye'nin 3-2 kazandığı maçta attığı gol için, "O an gerçeküstüydü" demiş ve eklemişti:

"Böyle bir şeyin olabileceğini hayal bile edemezsiniz, özellikle de hayatım boyunca futbol oynadığım iki ülke arasındaki bir maçta. Golümden sonra taraftarların sesini duymak inanılmazdı…Sanki tüm stadyum Türk taraftarlarla doluydu."

Kenan, Corriere dello Sport söyleşisinde milli takım için neden Almanya'yı değil Türkiye'yi seçtiğini de şöyle açıklamıştı:

"Çünkü Almanya'da beni ciddiye almadılar; hep başkasını çağırdılar."

İtalya'da gözler Kenan Yıldız'da

Türkiye A Milli Takımı'nı İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella çalıştırıyor.

Montella'nın açıkladığı Dünya Kupası kadrosunda, İtalya Ligi'nde forma giyen üç futbolcu var: Kenan Yıldız ile Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Roma'dan Zeki Çelik.

İtalya basını başta Kenan Yıldız olmak üzere milli takım kadrosundaki bu futbolcuları yakından izliyor.

Corriere della Sera'da geçen hafta yayımlanan haberde, "Bu Dünya Kupası'nda Serie A'mızın atmosferini yansıtacak bir takım varsa o da Türkiye. Montella, bize benzer bir takım kurdu" ifadeleri kullanıldı.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Zeki Çelik savunmada kesinlikle güvenilir bir isimken, orta sahada Inter taraftarları rahat bir nefes alabilir. Hakan Çalhanoğlu ise son sezonunda yaşadığı fiziksel sorunların üstesinden geldi ve takımı yönetmeye hazır.

"Ancak dünyanın gözleri 2005 Kuşağı'nda olacak. Bir yanda, Juventus'un yetenekli oyuncusu Kenan Yıldız, kulübün sezonu vasat şekilde noktalamasının ardından aday kadroya çağrıldı. Diğer yanda, Real Madrid'i çılgına çeviren mücevher Arda Güler var… Turnuvanın sürpriz isimleri onlar olacak."

Juventus'un geleceği Yıldız

Kenan Yıldız ile ilgili son dönemde İtalya basınındaki haberler ağırlıkla onun Juventus için vazgeçilmez bir oyuncu haline gelmesi üzerineydi.

Serie A'da sezonu ancak altıncı sırada tamamlayan kulübün transfer sezonunda büyük değişikliklere hazırlandığı ancak gözden çıkarılamayacak tek ismin Kenan Yıldız olduğu belirtiliyor.

Juventus gibi Torino merkezli a Stampa gazetesi geçen haftaki haberinde "Artık açıkça belli: Juventus'ta satılamayacak kimse yok. Tek istisna, kulübün bugününü ve özellikle de geleceğini üzerine kurmayı hedeflediği Türk yetenek Kenan Yıldız" dedi.

Kenan Yıldız, sık sık Juventus'ta daha önce kendisi gibi 10 numaralı formayı giyen efsanevi oyuncu Alessandro del Piero ile kıyaslanıyor.

Kendisi ise "Bu türden karşılaştırmaları sevmiyorum çünkü ben daha yeni başlıyorum, o ise dünya çapında bir efsane, Juventus ve futbol tarihinin bir parçası. Ben kendi hikayemi yazmak, kendime ait bir şeyler bırakmak istiyorum" diyor.

Tuttosport gazetesinde 20 Mayıs'ta yayımlanan makalede ise Kenan Yıldız için "Mart ayından beri gol atamadı ama o Juventus'un en iyi oyuncusu ve teknik direktör Luciano Spalletti'nin kadrosunun en parlak yıldızı olmaya devam ediyor" denilmişti.

Sözleşmesi yenilendi

Juventus Şubat ayında yıldız oyuncusunun sözleşmesini 30 Haziran 2030'a kadar uzattı.

İtalya basını halen her sezon 1,7 milyon euro kazanan Kenan'ın yıllık ücretinin yeni sözleşmeyle 6 milyon euro'ya çıkarıldığını duyurdu.

Juventus, Kenan'ın sözleşmesinin uzatıldığını şu açıklamayla duyurdu:

"Kenan liderliği, fedakarlığı ve sürekli gelişme arayışını biraraya getiriyor. O, Juventus'un değerlerinin vücut bulmuş hali ve oynadığı her maçta bu değerleri sahaya taşıyor."

Kenan Yıldız, Türkiye'nin Ekim ayında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 yendiği maçta Dünya Kupası grup eleme maçında A Milli Takım'ı adeta tek başına sırtlamıştı.

Oyuna girdikten sonra sadece beş dakika içinde iki muhteşem gol atan Kenan, karşılaşmaya damga vurmuştu.

Türkiye'nin, 24 yıl sonra katıldığı turnuvada büyük bir başarıya imza atması için Kenan'ın bu gibi performanslarına da çok ihtiyacı olacak.